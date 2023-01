El estreno de la Music Sessions #53 de Bizarrap, que ha sido todo un fenómeno en redes sociales, tiene a todos los fanáticos de Shakira indagando sobre las referencias de la canción al respecto de su matrimonio con Gerard Piqué.

Tras su ruptura, a mediados del 2022, la polémica ha sido el pan de cada día para ambos y los rumores apuntan a que su relación como expareja, que comparte dos hijos, no estaría en buenos términos.



La nueva canción de la barranquillera dio pistas de ello, y varias.

La letra de este nuevo sencillo, que tiene una duración de 3 minutos y 37 segundos, no deja 'títere con cabeza', y no hay duda de que está fuertemente inspirada en su relación con Piqué; así como en y la nueva novia del exfutbolista catalán, Clara Chía, una joven estudiante de 23 años.

En redes sociales ya se teoriza sobre todas las referencias e indirectas para su exesposo y su nueva pareja: la más obvia es la mención de sus nombres, camuflados, en las palabras sal-pique y clara-mente.



La frase "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena" tiene base en que el nombre Clara, que proviene del latín (clarus), hace referencia a algo brillante y puro. Para Shakira, esta regla no se cumpliría en el caso de Chía.



El sencillo es reiterativo en la superioridad de la artista con respecto a los susodichos, siendo la epítome la frase "A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú"; pero tiene joyitas como "Yo valgo por dos de 22", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo" y "Cambiaste un Rolex por un Casio".

También se ha hablado mucho en redes sociales sobre el ritmo de la canción, que en algunos momentos recuerda al de 'Me enamoré', pero acelerado, canción que Shakira le dedicó a Piqué en 2017.

Posiblemente haga referencia directa al video de "Te aviso, te anuncio (tango)". En el que al Shakira al enterarse que su pareja le estaba siendo infiel se transforma en una caricatura vengativa y arremete contra ambos. pic.twitter.com/kBS1bZZiz1 — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

La cantante, además, se saca 'una espinita' al salpicar a su exesposo en el caso que adelanta en su contra un juzgado de la localidad española de Esplugues de Llobregat, que la acusa de defraudar 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

La letra completa de la nueva canción de Shakira

Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato



Una loba como yo no está pa' novatos

Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú



Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques

Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo sólo hago música perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan



Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú



Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo



Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio



Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.



Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú



A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú

'Te Felicito' y 'Monotonía' fueron los sencillos que la antecedieron, con los cuales la barranquillera volvió al ruedo con letras claras de desamor por la separación que vivió del padre de sus dos hijos, Milán y Sasha.

