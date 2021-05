La advertencia de YouTube para 'El Aguante', de Calle 13, en Colombia

La canción ‘El Aguante’, de Calle 13, ha sido usada recientemente en redes sociales durante el panorama actual de manifestaciones en el país para avivar el sentimiento de inconformismo de muchos colombianos.



Su autor es René Pérez, mejor conocido como Residente: uno de los cantantes más identificados con las luchas sociales en América Latina y quien mostró recientemente su apoyo al Paro Nacional.



Sin embargo, desde hace un par de días, los internautas han dado a conocer en redes sociales que YouTube está intentando censurar la canción del puertorriqueño.



Esto debido a que antes de poderla reproducir en la plataforma está apareciendo un mensaje que dice “la comunidad de YouTube ha identificado este contenido como ofensivo o inadecuado para algunos públicos”. Algo que no había aparecido nunca antes.

Este es el mensaje que muestra YouTube antes de que se pueda reproducir la canción de Residente. Foto: Captura de pantalla

El mismo Residente, quien en agosto del año pasado dedicó el tema a Colombia “en nombre de la paz”, publicó en sus historias de Instagram la situación que está ocurriendo en la plataforma.



El cantante aseguró que no es algo normal debido a que el videoclip oficial no infringe ninguna ley y no ha sido censurada en ningún otro país. Por eso le pidió respuestas a YouTube.



Cuando el año pasado el cantante puertorriqueño publicó esta canción en un Instagram TV aseguró que en Colombia “están ocurriendo masacres de todo tipo (...) yo amo tanto a su país que por eso estoy haciendo esto. Espero que el Gobierno trabaje en favor de la paz”.



Parte de la letra de ‘El Aguante’ dice: “Aguantamos cada año a nuestro p*** presidente (...) Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela, aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, a Franco, Mao Ríos, Mong Mucabe, Hitler y Diaming, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Husein”.



Residente ya se había pronunciado en favor de los jóvenes que se han manifestado en Colombia. Lo hizo en 2019 y lo volvió a hacer recientemente. “Si fuera colombiano estaría en contra de la reforma tributaria, más en estos momentos y más cuando nuestros gobernantes no saben manejar el dinero, se roban todo y luego el pueblo tiene que pagar”, dijo el pasado 28 de abril.



Por otro lado, durante el paro de noviembre de 2019, le confesó su "amor eterno a Colombia" y pidió por una lucha pacífica, para crecer y avanzar. "Esto no es de izquierda ni de derecha, esto es del pueblo", dijo en ese momento, enfatizando en no politizar la protesta.

