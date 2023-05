Es posible que la mayoría de los colombianos recuerden que en la televisión pasaban un segmento del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) llamado “Los niños buscan su hogar”, que hoy en día es conocido como ‘Me conoces’. En este espacio solían mostrar las fotos y los datos de los niños, niñas y adolescentes que estaban bajo el resguardo de la institución.



Algo que ha hecho inolvidable este fragmento televisivo es la canción que lo acompañaba. “Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer…”, es una parte de la letra.

¿De quién es esta canción?

Esta canción es de Rubén Radar, un músico y compositor uruguayo, que se caracteriza por mezclar en su música géneros como jazz, rock latino, el género teatral de la murga y el Candome, que es una forma de percusión atribuida de los esclavos negros que llegaron a las costas de Uruguay.



En 2001, el también conocido como Negro Rada estrenó su álbum llamado “Sueño de Niños”. En este estaba incluida la canción ‘Yo quiero”, que habla sobre los derechos de los niños y las niñas.



Aunque parezca que la canción es un poco fuerte, es la realidad de muchos infantes en el mundo. Por esta razón, fue utilizada por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el adolescente, pues encajaba a la perfección con el mensaje que querían dar.

Para esto, realizaron videos con el director y guionista de cine, también uruguayo, Walter Tournier. Tras la publicación de esta campaña, el ICBF se encargó de traer esta pieza fílmica para trasmitirla en los diferentes canales del país. Asimismo, la integraron al segmento ‘Los niños buscan su hogar’.



La canción ‘Yo quiero’ no solo es reconocida en Colombia, sino en varios países latinoamericanos en donde la campaña fue transmitida.

¿Por qué se hace el segmento del ICBF en la televisión?

Ana María Ferguson, directora de Protección del ICBF, le comentó a ‘Blu Radio’ que el segmento que por muchos años se conocía como ‘Los niños buscan su hogar’, ahora llamado ‘Me conoces’, es “una de las estrategias que buscamos para encontrar a la familia extensa que posiblemente podría hacerse cargo del menor”.



La idea de esto es encontrar familiares de algún grado de consanguineidad. Cuando alguien se comunica, le hacen un análisis psicosocial para ver si la familia extensa tiene buenas condiciones para recibir al niño.



La adopción se utiliza cuando no hay familia biológica que se pueda hacer cargo del menor, por lo que es presentado al comité de adopciones y posteriormente vinculado a una lista de espera de hogares que quieren adoptar.

La idea del segmento ‘Me conoces' es encontrar familiares de algún grado de consanguineidad. Foto: Archivo particular

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

