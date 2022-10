"Me perdí en tu vientre cuando aún dormías", así dice la canción del famoso José José, que ahora está siendo altamente criticada en TikTok porque señalan que el tema narra la historia de un abuso.

Sin duda, la plataforma china se ha convertido en el espacio perfecto de los internautas para hacer críticas y compartir con otros usuarios sus opiniones. Ahora el blanco es ‘Buenos días amor’, un tema lanzado en 1977 por el conocido ‘Príncipe de la Canción’.



"Me perdí en tu vientre cuando aún dormías

La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día

Encerré un beso en tus labios, por si acaso, me reñías

Y cubrí tu cuerpo, pues, el alba nos veía".



Según los internautas, este sería el primer fragmento que relata la agresión sexual, pues ellos argumentan que el acto se llevaba a cabo sin el consentimiento de la mujer que dormía.

El polémico tema se llama ‘Buenos días amor’. Foto: iStock

Más adelante destacaron la parte que dice: “Encerré un beso en tus labios, por si acaso, me reñías”.



De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, reñir significa discutir o pelear con alguien. Por lo tanto, la canción manifiesta que la persona estaba siendo obligada a tener relaciones, pues no se le permitió decir que ‘No’.



Pero la crítica no termina ahí, pues los siguientes versos hablan de lo molesta que estaba la mujer y el abusador se excusa diciendo que mujer está enamorada de él.

"Abandonada a la suerte de la mañana

Escondiste tus temores bajo la almohada

Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada

El que calla otorga y sé que estás enamorada".



A raíz de esto, la polémica en la red social se ha desatado, pues algunos declaran que la historia no relata un abuso. Sin embargo, otros dicen que bajo la responsabilidad sexual debe primar el consentimiento. ¿Usted qué piensa?

