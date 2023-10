Canción de Britney que daba pistas sobre aborto que se realizó estando con Timberlake

Nunca ha sido errado afirmar que Britney Spears nunca tuvo una vida privada. Desde su temprana exposición a las miradas y los prejuicios de un público que la coronó como la princesa del pop, hasta su caída desde la cima de las listas de éxitos, la cantante estadounidense ha vivido una vida pública que no deja de sorprender con sus revelaciones sobre el pasado.



(Le puede interesar: Murió la modelo de Playboy, Tabby Brown, expareja de Raheem Sterling y Mario Balotelli).

En una reciente entrevista publicada por People, la intérprete de 'Toxic' dio a conocer un adelanto de su próximo libro de memorias, titulado 'The Woman In Me', que saldrá a la venta la próxima semana. En estas memorias, Britney revela detalles impactantes sobre el trato que recibió de sus padres durante su infancia y adolescencia, así como los momentos más oscuros de su carrera y vida. Sin embargo, lo más sorprendente fue su confesión de que, a los 21 años, se sometió a un aborto mientras mantenía una relación con Justin Timberlake porque él "no quería ser padre".



"Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos, pero eso hubiera sido mucho antes de lo que había previsto", dijo Britney. Y agregó: "Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes".



(Le puede interesar: 'La Jirafa' de 'Betty, la fea' descubrió que su esposo era gay justo antes de casarse).

La cantante compartió sus sentimientos sobre esta experiencia: "Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Hasta el día de hoy es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida". Sin embargo, en 2002, cuando se separó de Timberlake, conoció a Kevin Federline, con quien se convirtió en madre y tuvo a sus dos hijos, Sean Preston (18) y James (17).



La revelación de Britney en su libro provocó una rápida reacción en las redes sociales, donde los usuarios recordaron una canción que la cantante lanzó en ese período y que ahora cobra un nuevo significado. Se trata de Everytime', una canción incluida en su álbum 'In The Zone' de 2003. La letra de la canción parece reflejar sus sentimientos en ese momento.



(Lea también: Yailin 'la más viral' habla de supuesto maltrato de Tekashi 6ix9ine tras su detención).

La decisión de abortar es y solo es de la mujer que lleva al feto. No debe ser manipulada por ningún hombre.



Que fuerte que Justin Timberlake haya obligado a Britney Spears a abortar.



Everytime ahora cobra todo otro sentido 😭pic.twitter.com/dA5SRI4j3s — el nicotiq (@nicotiq69) October 17, 2023

Las redes sociales se llenaron de videos en los que se ve a Britney interpretando la canción con profunda emoción. "Britney siempre dio señales de que 'Everytime' no era para Justin Timberlake, sino para el hijo que estaban esperando juntos y que él le pidió que abortara porque no se sentía listo para ser padre", escribió un usuario en X [anteriormente conocida como Twitter]. Junto a un clip en el que se ve a la cantante entonando la canción al borde de las lágrimas mientras acaricia su vientre.



Otros usuarios recordaron el controvertido videoclip original de la canción, que incluye a una mujer dando a luz y a Britney corriendo por los pasillos de un hospital con un chaleco de fuerza.



Además, se compartieron imágenes del momento en que Britney grabó la canción. Sentada en el estudio de grabación, con auriculares puestos y en cuclillas, la artista se toca el rostro mientras suena la introducción de la canción.



A lo largo de sus memorias, Spears ha sacado a la luz las verdades más crudas detrás de lo que se vio en la prensa sobre ella, desde su meteórico ascenso como superestrella adolescente hasta su controvertida tutela y sus relaciones amorosas pasadas. Britney afirmó: "Por fin ha llegado el momento de alzar la voz y hablar, y mis fans merecen escucharlo directamente de mí. No más conspiraciones, no más mentiras, solo yo siendo dueño de mi pasado, presente y futuro".

Britney siempre dio señales de que EVERYTIME no era para Justin Timberlake sino para el hijo que estaban esperando juntos y que él le pidió que abortara porque no se sentía listo para ser padre. #TheWomaninme pic.twitter.com/c0lPlAvbZS — HER (@HerMachadou) October 17, 2023

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.