Colombia ha estado conmocionada en las últimas horas con la historia de Paula Durán, es una joven huilense de 27 años que migró en 2022 a California y en el pasado mes de noviembre, mientras se encontraba en embarazo de su tercer hijo, fue diagnosticada con cáncer en el estómago y el cerebro.



Su esposo inició hace unos días una campaña en redes sociales para que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos le otorgaran una visa humanitaria a la familia de la joven para que pudieran viajar pronto al país norteamericano a acompañarlos, ya que los médicos aseguran que su cáncer hizo metástasis, pues invadió otros órganos y ya es incurable.



Según contó su esposo, a Paula le dieron un mes de vida. “Necesito tener a los padres de Paula acá, necesito tener a mis padres acá. Acabo de tener una reunión con todos los médicos y me dieron una noticia que me partió el alama, me desgarró el corazón. Es la peor noticia que he recibido en vida, medicamente acá en el hospital no le van a hacer nada más. Me le dieron un mes de vida a mi esposa”, dijo el hombre.



El caso de esta familia ha conmovido a más de uno a través de las redes sociales, por lo que miles de internautas se unieron al llamado a las autoridades de ambos países para que ayuden a Paula a reunirse con sus familiares, ya que la joven, por su delicada condición médica, no puede viajar a Colombia.



“Nos dijeron que no podíamos volar, que si ella lo hacía, con la presión de la altura el cerebro se le inflamaba y eso le podía ocasionar una hernia y morir”, explicó Sergio.



Cancillería radicó solicitud de visa humanitaria

A través de un comunicado oficial, la Cancillería le confirmó a EL TIEMPO que ya radicó la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Durán.



"El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, desde que conoció el caso de la familia Vega Durán y por instrucciones directas del Canciller Álvaro Leyva Durán, se ha estado en contacto permanente con el señor Sergio Vega, a quien se le ha brindado el acompañamiento necesario a través de la dirección de Asuntos Consulares" dijo la entidad.



Y añadió: "De acuerdo con la asistencia humanitaria que se brinda en estos casos, la Cancillería de Colombia ya radicó ante la Embajada de Estados Unidos en nuestro país la solicitud de visa humanitaria para los familiares de Paula Andrea Durán".



Por último, la Cancillería aseguró que seguirá acompañando a Paula Andrea, a Sergio y a toda su familia en lo que necesiten, "de acuerdo con los protocolos de asistencia a colombianos en situación de vulnerabilidad".



"Lamentamos la situación que están viviendo y haremos todo lo posible para que Paula pueda estar con sus padres", finalizó el comunicado.

