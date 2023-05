Cuando las úlceras comenzaron a brotar en su boca, Rachel Morton no se preocupó. Al inicio, pensó que sus síntomas eran producto el estrés que, por esa época, le generaban sus obligaciones universitarias.



Sin embargo, la situación no mejoró: con el paso de los meses, las llagas no solo se hicieron más grandes , sino que se extendieron hasta cubrir un lado de su lengua. "(Las úlceras) estaban realmente rojas, en carne viva y eran dolorosas", señaló la joven, en diálogo con 'Kennedy News and Media'.

Las llagas en su boca no eran el único síntoma que alertaban que algo no estaba bien. A la lista de signos de alerta se sumaron los labios secos, rojos e hinchados, un fuerte dolor en las amígdalas y una sensación extraña en el extremo izquierdo de su rostro.



Aunque Morton acudió a varios especialistas, lo único que hicieron fue recetarle medicamentos para el dolor. Un médico, incluso, le dijo que no podía hacer nada por su caso.



No fue hasta el año 2020, cuando tenía 19 años, que las respuestas llegaron a su vida de la mano de una biopsia que, al final, arrojó que tenía cáncer de lengua. Antes de eso, los doctores sospechaban de otro tipo de afecciones como la hemocromatosis, una enfermedad en la que el exceso de hierro se acumula en el cuerpo.

Mucho antes de que los médicos le informaran su diagnóstico, la joven presintió que no sería favorable.



“Fuimos a la habitación del cirujano y él tenía una caja de pañuelos allí. Hubo todas estas pequeñas (señales) que me hicieron pensar: 'Oh, está bien. Sé lo que está pasando ahora'. Él nunca había hablado con alguien tan joven como yo con cáncer de lengua. Dijo que solo ha tratado a personas mayores de 60 años, generalmente hombres, que han fumado y bebido toda su vida”, relató Morton al medio citado anteriormente.



Al diagnóstico sobrevino el tratamiento, que incluyó 10 cirugías diferentes en un periodo de 16 horas, informó 'Kennedy News and Media'. Durante estos procedimientos, los médicos tuvieron que romperle la mandíbula y extirpar dos tercios de su lengua, junto con los ganglios linfáticos y el suministro de sangre que podía transportar células malignas.



Tras la extirpación de una parte de su lengua, se llevó a cabo la reconstrucción. Con nada más que músculos y vasos sanguíneos provenientes de su pierna, los especialistas lograron restaurar el órgano muscular de boca, sino también las arterias y venas del cuello de Morton.



La magnitud de las intervenciones hizo que la recuperación no fuese un proceso fácil. Desde aprender a hablar hasta volver a hablar, la joven tuvo que estudiar, esforzarse e interiorizar aquellas actividades que, antes de su diagnóstico, eran parte de su día a día.



Morton pasó por dos rondas de quimioterapia, 30 rondas de radioterapia y seis meses de terapia del habla antes de que se le informara oficialmente que no tenía cáncer en junio de 2021, de acuerdo con 'The New York Post'.



Actualmente, dice, se encuentra orgullosa de sus cicatrices (tiene una en la barbilla, una de traqueotomía y cicatrices en el cuello, el estómago y la pierna).



“Me siento orgullosa de mi cuerpo por haber podido superar esto. Mis cicatrices son parte de mí y lo serán por el resto de mi vida, y muestra cuán resistente, fuerte y poderoso es mi cuerpo, y quiero reflejar eso dentro y hacerme justicia”, afirmó Morton para el medio citado anteriormente.

¿Qué es y cuáles son los síntomas del cáncer de lengua?

El cáncer de lengua se origina en las células escamosas, planas y delgadas que revisten la superficie de la lengua, de acuerdo con Mayo Clinic. Aunque en su mayoría se presenta en la boca, también puede aparecer en la garganta.



En el primer caso, suele diagnosticarse cuando es pequeño; mientras que el segundo normalmente se detecta en un estado avanzado, cuando el tumor es muy grande y se ha expandido a ganglios linfáticos del cuello.

Entre los síntomas del cáncer de lengua se encuentra la aparición de manchas rojas y blancas en el revestimiento de la boca o la lengua, llagas y úlceras bucales que no sanan, dolor de garganta a la hora de consumir alimentos, dificultad para mover la mandíbula, dolor de cuello u oído, engrosamiento del recubrimiento de la boca y, entre otros signos más, dientes flojos.

Las personas que fuman o beben en exceso tienen más probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer, señalan los especialistas. Sin embargo, la aparición también se puede dar en personas jóvenes, como es el caso de Rachel Morton.

El tratamiento indicado por los expertos incluye, en su gran mayoría, una cirugía para extraer el cáncer. Sin embargo, dependiendo de su estado, también incluir quimioterapia, radioterapia y terapia con medicamentos dirigidos.



Recuerde que no conviene, bajo ninguna circunstancia, autodiagnosticarse. Si presenta algún síntoma que está afectando su calidad de vida o el desarrollo de sus actividades, lo recomendable es acudir de inmediato con un especialista para que haga la evaluación correspondiente.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO