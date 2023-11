Cáncer: ¿qué síntomas o molestias al hacer sus necesidades son alerta de algo grave?

No ignores estos 5 síntomas de cáncer de colon Aquí te presentamos los 5 síntomas de cáncer de colon que debes tener en cuenta: 1. Cambios en los hábitos intestinales: si notas un cambio en la frecuencia, consistencia o forma de tus deposiciones, como diarrea, estreñimiento o heces más delgadas de lo normal, esto puede ser una señal de cáncer de colon. También puede haber una sensación de que no se ha vaciado completamente el intestino. 2. Sangrad0 r3ctal: la presencia de sangre en las heces o en el papel higiénico después de ir al baño es otro síntoma que no debe ser ignorado. El sangrad0 r3ctal puede ser indicativo de una variedad de condiciones, incluyendo el cáncer de colon. 3. Dolor abdominal: si sientes dolor o cólicos abdominales persistentes, especialmente si están asociados con otros síntomas, como diarrea o estreñimiento, es importante consultar a un médico para descartar la posibilidad de cáncer de colon. 4. Pérdida de peso inexplicable: si pierdes peso sin razón aparente, es posible que estés experimentando un síntoma temprano de cáncer de colon. La pérdida de peso puede ser un signo de que el cuerpo está luchando contra una enfermedad grave. 5. Fatiga persistente: si sientes una fatiga constante que no desaparece incluso después de descansar, puede ser un signo de cáncer de colon. La fatiga es un síntoma común de muchas enfermedades, pero si se presenta junto con otros síntomas, es importante hacerse una revisión médica. Es importante recordar que estos síntomas no siempre indican cáncer de colon, pero si los experimentas, es importante que acudas a un médico para que te haga una revisión y descarte cualquier problema de salud. Si tienes factores de riesgo para cáncer de colon, como antecedentes familiares o una dieta poco saludable, es aún más importante estar atento a estos síntomas y hacerse exámenes de detección regularmente. La detección temprana puede salvar vidas, por lo que es fundamental estar consciente de los síntomas y tomar medidas para prevenir y tratar esta enfermedad.