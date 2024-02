Cancelan ejecución por inyección letal en EE. UU.: los médicos no encontraron una vena

La ejecución del asesino en serie Thomas Eugene Creech fue detenida en Idaho el miércoles luego de que los miembros del equipo médico no pudieran encontrar una vena adecuada para llevar a cabo la inyección letal, según el medio 'AP'.



Creech, de 73 años, fue condenado por cinco asesinatos en tres estados y sospechoso de varios más. Cuando estaba cumpliendo su cadena perpetua, mató a golpes a un compañero de presión, David Dale Jensen, de 22 años, en 1981, y por este delito iba a ser ejecutado.

La ejecución de Creech estaba programada para el miércoles 28 de febrero, sin embargo, Tres miembros del equipo médico intentaron ocho veces establecer una vía intravenosa, pero no tuvieron éxito. Por esta razón, El director del Departamento de Corrección de Idaho, Josh Tewalt, anunció la suspensión de la ejecución a las 10:58 a.m.



El departamento penitenciario anunció que la sentencia de muerte contra Creech expiraría y que estaba considerando los próximos pasos, consciente de las prohibiciones contra castigos crueles e inusuales.



(Lea también: 'Viajero en el tiempo' dice que el año bisiesto 2024 será el 'más aterrador': ¿por qué?).



Los abogados de Creech presentaron una moción de suspensión, criticando la “incapacidad” del departamento para llevar a cabo una ejecución “humana y constitucional”. El tribunal concedió la suspensión después de que Idaho confirmara que no volvería a intentar ejecutarlo antes de que expirara la sentencia de muerte.

Şansın böylesi...



ABD'de idam cezasına çarptırılan seri katil Thomas Eugene Creech'in infazı, 8 kez denenmesine rağmen bir türlü bulunamayan damar yolu sebebiyle iptal edildi. pic.twitter.com/pFcJGA6sks — 23 DERECE (@yirmiucderece) February 29, 2024

El equipo de ejecución estaba formado por voluntarios, con formación médica, cuyas identidades se mantuvieron en secreto. Cada intento de establecer una vía intravenosa implicó limpiar la piel, inyectar una solución anestésica y colocar el catéter intravenoso.



(No deje de leer: El producto viral del DollarCity que cuesta tan solo $5.000, pero es muy útil).



La fallida ejecución ha generado debate sobre los protocolos y la competencia del sistema para llevar a cabo ejecuciones humanas y constitucionales, según Servicios de Defensoría Federal de Idaho.



En noviembre de 2022, fue la última ejecución fallida en Estados Unidos del asesino Kenneth Smith en Alabama, mediante inyección letal. Smith finalmente fue ejecutado en enero del 2023 en la primera ejecución en el país realizada con gas nitrógeno.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La conmovedora despedida en LinkedIn de joven mujer que murió por agresivo cáncer

Se casó con los Vision Pro de Apple puestos y la cara de su esposa se hizo viral

¿Qué pasaría si no existiera el 29 de febrero y los años bisiestos?