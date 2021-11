Inmigrante trabajó como albañil en Canadá y ahora vive en una casa lujosa

Diego Saul Reyna abandonó México, su país natal, para buscar mejores horizontes.



Con tan solo 16 años empacó maletas y se internó en Canadá para desempeñarse como obrero o albañil.



A pesar de los obstáculos presentados, como tener los documentos en regla o hablar inglés, ha logrado estabilizarse a nivel económico y, recientemente, se mudó a una casa de un barrio exclusivo.

El inmigrante, ahora con 36 años, tiene un canal de YouTube en el cual comparte sus experiencias y lecciones de vida.



El contenido ha cautivado a más de 2 millones de suscriptores en la plataforma.



La vida como inmigrante

Diego llegó a Canadá en 2001. Según sus relatos, vivió con una familia adoptiva y terminó su bachillerato. Gracias a ello conoció de primera mano los modos de vida del país norteamericano y aprendió a hablar inglés de manera fluida.

Luego comenzó su trabajo como obrero, cargo que ocupó hasta hace algunas semanas, pues fue promovido a un puesto de mejor remuneración.



“A lo largo de mi vida he tenido muchos niveles de ingreso, desde el más bajo. Afortunadamente, ahora estoy en una posición mucho más cómoda y privilegiada. Pero sigo siendo la misma persona”, dijo en uno de sus videos.



Él se casó con Katrina, una canadiense, y tuvo dos hijos.

El mexicano ha cobrado relevancia en plataformas digitales por su contenido y porque es el reflejo de la vida como inmigrante que tienen cientos de personas para alcanzar sus sueños.



De hecho, el pasado octubre sorprendió a sus seguidores con la lujosa propiedad que adquirió en un exclusivo barrio.



“Esto es lo que pueden llegar a tener si vinieran a Canadá y trabajaran bien duro, como yo lo hice. Dos cosas cruciales: tienes que estar legalmente y tienes que aprender el idioma. Esta es la calidad de vida que pueden llegar a tener”, comentó.

El ‘youtuber’ aprovechó para dar un tour por la casa. La propiedad cuenta con varias habitaciones, baños y espacios de esparcimiento. Este lugar, según dijo, lo compró por 740 mil dólares canadienses (más de dos mil millones de pesos colombianos).



Diego no solo enfatiza en que es necesario esforzarse, aprender un oficio y conocer el idioma, también cree valioso ser buena persona y no definirse por el salario.



“El nivel de ingreso no les da valor a los seres humanos”, puntualizó.

De albañil a diseñador

Después de tantos años de estar en el mundo de la construcción como albañil, jefe de obra y constructor de marcos de metal, asumió una nueva responsabilidad.



“Es mi último día aquí, ya no regreso. Me dieron la oportunidad de ganar mucho más, trabajando menos tiempo y sin salir de mi casa”, les reveló a sus seguidores en un video que publicó durante septiembre y que superó los dos millones de reproducciones.



Ahora es el diseñador de los marcos de metal que antes construía.

“No soy ingeniero civil. Tengo el conocimiento, pero no la certificación legal, ni el título universitario. Pero Canadá necesita unas 30 mil personas con este conocimiento, así que cambiaron la ley que me lo impedía”, contó.



Él, entonces, se mudó a su nueva casa, desde donde trabaja cuatro horas al día por cuatro días a la semana. Tiene mucho tiempo para estar al tanto de su esposa e hijos.



El mexicano ha mencionado que Canadá vive una crisis por la falta de trabajadores. Así que alienta a otros latinos a migrar de forma legal para contar con una mejor calidad de vida.



“Este país no les pertenecerá a los descendientes de los colonizadores que lo construyeron, sino a nosotros los inmigrantes”, aseguró Diego, quien también abrió una empresa para asesorar a los latinos en procesos migratorios.

Canadá cuenta con más de 38 millones de habitantes. Las autoridades quieren subir ese número de población mediante un plan “ambicioso”, como lo calificó el ministro Marco Mendicino, mediante el cual se recibirán a 1.2 millones de inmigrantes de aquí a 2023.



“En pocas palabras, necesitamos más trabajadores y la inmigración es el mejor camino para conseguir eso”, dijo Mendicino, en declaraciones citadas por la cadena ‘CBC’.

