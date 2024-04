‘Campanita’ confiesa que extraña a Vittorio en ‘El Desafío’: así fue la despedida

El primero de abril Caracol Televisión estrenó el ‘Desafío XX’, esta edición del reality, que conmemora 20 años al aire, promete ser una celebración llena de novedades y emoción. Fueron 32 participantes los que llegaron a Tobia a conformar los cuatro equipos: Alpha, Beta, Gamma y Omega.

Los productores han indicado en diferentes ocasiones que el ‘Desafío XX’, los Súper Humanos deben contar con un excelente estado físico y resistencia física y mental, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales.

Fueron 32 participantes los encargados de conformar los 4 equipos del ‘Desafío XX’, durante la primera semana de competencia fueron dos los eliminados, Vittorio del equipo Gamma y Ana del equipo Omega.

En la primera semana de convivencia hubo una amistad que llamó la atención de los competidores y de los colombianos, pues Campanita y Vittorio aprovecharon toda oportunidad para ‘coquetear’, en las pruebas y en las noches, por medio de las cercas que aíslan las casas de cada equipo.

Tras la eliminación de Vittorio, el pasado viernes 5 de abril, ‘Campanita’ aseguró que aún no deja la costumbre de enviar sus saludos al equipo Gamma, donde con los integrantes del equipo naranja menciona que extraña a su amigo y vecino de pueblo.

En un reciente encuentro, ‘Campanita’ aseguró que extraña a Vittorio y sus particulares respuestas a sus saludos, siendo acompañado por el equipo Gamma, quien lamentó haber perdido a uno de sus competidores más fuertes.

Campanita aseguró que se ha “pegado muchas boleteadas”, lo cual hace que sus compañeros de equipo se rían de que casi se quiebra despidiendo a Vittorio: “yo hablo de él y me pongo a llorar”, dice el bailarín.

“Yo ejecuté muy bien las pruebas en las que alcancé a participar y al final la suerte me jugó en contra. Tuve bastante tiempo para tocar las cuerdas y quizá no era el detalle o la técnica, no me fijé bien cómo lo hicieron los demás y no se dio”, dijo Vittorio al ser eliminado.

Durante la prueba a muerte que se realizó en el ‘box negro’ Vittorio y ‘Campanita’ protagonizaron una sentida despedida, se tomaron de las manos, se abrazaron, sonriendo y Vittorio le dejó un mensaje al vallecaucano, “Campanita, brilla”.

Más noticias en EL TIEMPO