Famosos criticados por sus comentarios sobre la tragedia en Tasajera

Instagram: @dayanajaimes55

La periodista y esposa del fallecido cantante Martín Elías, Dayanna Jaimes, también se refirió al trágico accidente y afirmó: "Lamentable lo de Tasajera, pero situaciones como estas nos demuestran que las personas buscan sus propios males".



Usuarios molestos la criticaron por la falta de empatía que supuestamente evidenciaba, a lo que ella contestó que malinterpretaron sus palabras. Afirmó que no se alegraba de situaciones como estas, pero que sí fue un evidente acto de "imprudencia con un resultado trágico para esta población". Otros usuarios afirmaron que la mujer seguía diciendo lo mismo.



Finalmente, la periodista dijo: "Tasajera siempre ha sido un pueblo olvidado, que vive en una pobreza absoluta, con problemas sociales: no cuentan con viviendas dignas, no hay luz, no hay agua. Ojalá el Gobierno Nacional pusiera los ojos en sus habitantes y comenzarán (sic) a solucionarles tantas necesidades".