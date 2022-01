Caminar es una de las actividades más populares a la hora de realizar ejercicio físico, pues además de que no necesita elementos adicionales, reduce el riesgo de enfermedades y mejora la salud física y mental.



De hecho, hay un mito que dice que lo ideal es caminar 10.000 pasos al día, ¿qué tan cierta es esta afirmación? ¿Realmente ayuda a bajar de peso?



Este mito, según el diario 'The Times of India', se originó en 1965, cuando una empresa japonesa desarrolló un podómetro llamado 'Manpo-Kei', que significa 'medidor de 10.000 pasos'.



Sin embargo, este no es el número de pasos necesarios para que una caminata sea efectiva para notar mejoras en la salud.



Un estudio publicado en Journal American Medical Association (Jama), y liderado por I-Min Lee - epidemióloga y profesora de la Universidad de Harvard -, midió cuántos pasos daban a la semana más de 16.000 mujeres mayores de 71 años.



Después de cuatro años de seguimiento, encontró que quienes caminaban 4.400 pasos diarios evidenciaron un descenso del 40 % en el riesgo de mortalidad prematura, al compararlas con las que realizaban 2.700 pasos al día.



Por otro lado, otra investigación estadounidense, también publicada en Jama, encontró que 8.000 pasos se asocian con menor riesgo de muerte por todas las causas, por lo que se infiere que si la mayoría de las personas dan 5.000 pasos al día realizando sus tareas cotidianas, es fácil sumar los 3.000 pasos para alcanzar la cantidad requerida.



Cabe resaltar que caminar regula o disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes, hipertensión, insomnio y componentes emocionales como depresión y ansiedad, según lo que le dijo a EL TIEMPO Olga Lucía Estrada, médica fisiatra y experta en ejercicio.

Caminar y bajar de peso

Ahora bien, si la meta de la persona es caminar para disminuir su peso, hay que tener en cuenta que las calorías quemadas dependen del peso corporal, altura, nivel de condición física, ritmo y el área por la que se camina.



Además, la pérdida de peso también depende de si hay un déficit de calorías, lo que significa quemar más calorías de las que se consumen.



De acuerdo con 'The Times of India', la mayoría de las personas queman alrededor de 30 a 40 calorías por cada 1.000 pasos, lo que significa que quemarán alrededor de 300 a 400 calorías al caminar 10.000 pasos. No obstante, esto es solo una estimación.



Entonces, ¿cómo calcular cuántas calorías se queman al caminar?



Se recomienda utilizar una medida llamada equivalente metabólico (MET). La fórmula es la siguiente: Gasto energético (en kcal/min) = 0,0175 x MET x peso (en kg)



En una medida aproximada, un MET es la cantidad de energía utilizada cuando se está sentado y quieto. Caminar 5 kilómetros en una hora es alrededor de 3,5 MET, mientras que caminar cuesta arriba la mima distancia equivale a 6 MET.



Cabe aclarar que existen relojes inteligentes y diferentes aplicaciones para calcular sus pasos y las calorías quemadas.



Asimismo, Estrada recomienda que para volver la caminata un hábito se debe empezar poco a poco, llevar un registro, hidratarse, y, sobre todo, disfrutar de la actividad. “Hay que ser consciente de que se pueden adicionar actividades comunes que pueden aumentar los pasos sin mayor sacrificio”, agregó.

ELTIEMPO.COM

