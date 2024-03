Caminaba por la playa y se encontró un tesoro de hace millones de años

descubrió que se trataba de un fósil del diente de un mamut de hace millones de años. Una mujer que daba un paseo por la playa en Holland-on-Sea, Essex, Inglaterra, se sobresaltó al vislumbrar cerca del mar un llamativo objeto. Luego de desenterrarlo junto con su esposo,

Al dar un paseo por las costas, es normal recoger alguna piedra que destaca por su particular apariencia, o algún otro objeto similar que llama la atención, pero en la mayoría de los casos no pasan de simples elementos decorativos. En el caso de Chris Bien, de 56 años de edad, la situación fue distinta.

Mientras caminaba junto a su esposo por la playa en Essex, Bien se percató de que cerca del mar reposaba un extraño objeto, que la atrajo inmediatamente, por lo que, con la ayuda de su pareja, comenzó a desenterrarlo. "Lo vi asomando y pensé: 'Debe ser un diente para tener un patrón como ese'. Empecé a raspar con las manos, pero estaba tan profundo en el suelo que las manos no eran lo suficientemente buenas", explicó, según consignó el medio estadounidense The New York Post.

De acuerdo a su testimonio, la mujer le había adelantado durante el mismo día que encontraría un diente de mamut. Foto:New York Post Compartir

la pareja notó que el objeto era un diente de mamut fosilizado. Los pertenece a una de las especies de mamut más grandes que habitó en el planeta, llamada mamut de espesa, y la pieza mide entre seis y media y siete pulgadas de profundidad y ancho y pesa casi dos kilos, con una edad aproximada de 1'800.000 años. Luego de desenterrarlo completamente,. Los expertos explicaron que el dienteque habitó en el planeta, llamada mamut de espesa, y la pieza mide entre seis y media y siete pulgadas de profundidad y ancho y pesa casi dos kilos, con una

El destino del fósil encontrado en una playa

Tras realizar el increíble hallazgo, Bien, que formó parte de la Sociedad Arqueológica de Hove durante los últimos 17 años, explicó que planea conservar el diente. "Quiero que la gente conozca la rica y profunda historia detrás de este hallazgo: cuando eres arqueólogo, es tu deber informar sobre tus hallazgos", argumentó.

En esa línea, reveló que cree que se trata de la mitad de un diente entero, y procederá a remojarlo en agua destilada durante algunas semanas antes de conservarlo con pegamento de conservación y etanol.