En los últimos días Camilo y Evaluna se han vuelto tendencia por rumores de que tal vez se separaron o están atravesando por una crisis matrimonial y al parecer esto se debe a la forma en la que quieren criar a su hija Índigo.

La relación de los intérpretes de ‘Por primera vez’ es envidiada por muchos de sus seguidores, pues afirman que tienen una relación perfecta. Se conocieron desde que eran muy pequeños y empezaron una relación a distancia, pero después se encontraron en Estados Unidos y desde ese entonces no se han vuelto a separar.



La más pequeña de los Montaner y el paisa ahora se encuentran casados y tienen a su pequeña hija índigo. Sin embargo, parece que la crianza de su bebé podría ser la razón de su crisis matrimonial, pues el programa ‘Al Rojo Vivo’ de ‘Telemundo’ informó que la pareja supuestamente tomo la decisión de asignarle el género no binario a su pequeña ya que quieren que ella lo escoja cuando sea grande.



(No deje de leer: No solo Casio: Piqué anuncia curioso plan con Twingo como respuesta a Shakira).

Algo que no le gustó a sus familias, ya que los Montaner son muy devotos al cristianismo y por el lado de Camilo al catolicismo. En estas filosofías religiosas no están de acuerdo con los temas de identidad de género y diversidad sexual.



(No deje de leer: ¿Piqué responde a Shakira?: 'Este Casio es para toda la vida').



Este rumor ha generado una gran cantidad de comentarios en Twitter y en Colombia el nombre de Evaluna es tendencia nacional. Sus fans se han visto muy sorprendidos con esta noticia, pues no quieren que la pareja se separe.



"Estoy triste por la separación de Camilo y Evaluna", “¿Cómo así que Camilo y Evaluna se están separando? ¿Será mi oportunidad para que Camilo y yo seamos felices toda la vida?”, “Hay gente todavía en Shakira y yo ya voy averiguando el chisme de Camilo y Evaluna, pero bueno, cada quien a su ritmo”, se lee en la red social.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Veces que Colombia ha ganado Miss Universo, ¿lo hará Mafe Aristizábal?

La millonada que podría recibir Mafe Aristizábal si gana Miss Universo

Las críticas de Cintia Cossio a la canción de Shakira con Bizzarap

Jeep se solidariza con Renault por burlas al Twingo y encara a Shakira