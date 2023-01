Camilo Echeverry y Evaluna Montaner han sido tendencia durante las últimas semanas debido a una supuesta crisis matrimonial que estarían enfrentando.

No obstante, varias fotos de los artistas publicadas en vísperas de año nuevo desmintieron rumores sobre el estado de su relación, mostrando que, aparentemente, su vínculo se mantiene fuerte y que ambos están muy felices.

Sin embargo, otro de los aspectos que más ha llamado la atención de la pareja ha sido su bebe Índigo, pues, en los últimos días, el programa ‘Al rojo vivo’ del canal estadounidense ‘Telemundo’, informó acerca de una supuesta decisión por parte de Camilo y Evaluna de asignarle el genero no binario a su bebé.

Vale la pena aclarar que una persona de género no binario es quien no se identifica como hombre o mujer, es decir, que no se siente dentro del marco del dualismo de genero hegemónico.

Tanto Echeverry como Montanter, según el mismo medio, habrían tomado esta decisión para que, en el futuro, sea Índigo quien tome la decisión sobre su identidad de género.

Así mismo, la pareja también habia explicado en el pasado que le habían puesto Índigo a su primogénito debido a que ese nombre es unisex.

“Sea varón o sea niña se va a llamar Índigo, es una palabra que representa muchísimo para nosotros. No es solo el nombre de un color, que nos encanta, sino una presencia de luz que lleva milenios en la humanidad”, manifestaron a la agencia EFE.

Hasta el momento, la familia ha querido mantener por fuera de los focos de la fama y de las redes sociales a Índigo, esto para dar la imagen de que está creciendo en un ambiente sano y fuera de estrés.

JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Redacción Tendencias