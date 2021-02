Montaner quiere nietos y Camilo y Evaluna podrían darle uno… pronto

Los cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner conforman una de las parejas más estables de la farándula. Este 8 de febrero están cumpliendo un año de casados y ya se empieza a comentar sobre la posibilidad de que se conviertan en padres.



Recientemente, el cantante y padre de Evaluna, Ricardo Montaner, quien por estos días estuvo viajando por México, fue abordado por un periodista del programa ‘Suelta La Sopa’, de Telemundo, mientras salía del aeropuerto.



(Lea también: Camilo, de la ansiedad a la celebración al estrenar 'Ropa cara').

(Si nos lee desde la app, vea aquí una publicación de Instagram de la pareja).



El artista venezolano, quien aseguró estar “desesperado” por convertirse en abuelo, indicó que está esperando a que Camilo, de 26 años, y Evaluna, de 23, “se manifiesten” al respecto.



Sin embargo, dio una pista de que su hija y yerno podrían empezar a intentar tener hijos muy pronto.



“Están esperando a que Evaluna termine su serie que está grabando para Nickelodeon y yo creo que después van a encargar”, afirmó Montaner.



(Le puede interesar: Evaluna tuvo covid-19 y cuenta, con Camilo, cómo fue el proceso).

Camilo y Evaluna podrían ser padres muy pronto, según Ricardo Montaner Camilo y Evaluna podrían ser padres muy pronto, según Ricardo Montaner

Evaluna se encuentra grabando la serie ‘Club 57’, una telenovela juvenil musical estadounidense-italiana que protagoniza y que se estrenó el 6 de mayo de 2019.



Aunque no se tiene una fecha exacta del fin de las grabaciones de la serie, que comenzaron en octubre del año pasado después de que en enero Nickelodeon le diera luz verde a la segunda entrega, se sabe que aún hay otra temporada en producción.



A finales del 2020, durante una transmisión en vivo, Evaluna Montaner le reveló a José Luis Rodríguez 'El Puma', que esta es la razón por la que aún no están buscando tener un bebé con Camilo.



"Ahora estoy bajo un contrato con Nickelodeon, por ahora no puedo. Voy a grabar seis meses. Si deciden hacer más temporadas, hay que esperar", dijo.



‘Club 57’ relata la historia de Eva (Evaluna Montaner) y su hermano Rubén, quienes descubren una máquina del tiempo creada por su abuelo que, accidentalmente, los lleva a 1957.



Después de enamorarse de JJ, un chico que vive en esa época pasada, Eva decide quedarse, desencadenando así un efecto mariposa que podrá tener efectos negativos.



(Le recomendamos leer: 'Me vas a tener que aguantar para siempre', escribió Camilo Echeverry).

Serie 'club 57' Serie 'Club 57'

No es la primera vez que se desatan rumores sobre un posible embarazo entre Camilo y Evaluna.



El pasado mes de abril, la joven artista le contó a sus seguidores que después de haber realizado una rutina de ejercicio en casa, sintió un síntoma, el cual muchos relacionaron con un posible embarazo. “Solo quería contarles que hice ejercicio el lunes 13 de abril y vomité”, dijo.



Sin embargo, a través de la herramienta de preguntas en Instagram, aseguró en sus historias que no estaba embarazada. “Dicen que estás embarazada, ¿es verdad?”, le preguntaron, a lo que ella respondió cantando: “No, no”, poniendo fin a las especulaciones.



(Siga leyendo: Evaluna Montaner aclaró rumores sobre embarazo con Camilo Echeverry).

(¿Nos lee desde la app? Vea aquí el video en el que Evaluna pone fin a las especulaciones).



Tendencias EL TIEMPO