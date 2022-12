Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas más reconocidas del mundo del espectáculo hispanohablante. Las celebridades se han logrado ganar el cariño de millones de personas que ven en ellos la idealización de lo que sería una relación amorosa ideal.



Sin embargo, en los últimos días se conoció que el amor entre los cantantes no estaría pasando por su mejor momento, pues una persona cercana a la familia reveló que algunas decisiones presuntamente han llevado al matrimonio a constantes discusiones.



Lo que más ha sorprendido a sus fanáticos es que las razones de sus inconformismos estaría girando en torno a la falta de organización en temas relacionados con los objetos materiales. Según comentó Mau, hermano de Evaluna, en la serie ‘Los Montanter’, los intérpretes de ‘Índigo’ son acumuladores.



El cantante mencionó que su cuñado y su hermana guardan cosas que ya no necesitan, pero que se niegan a botar por múltiples razones. Si bien no dio más detalles al respecto, su esposa, Sara Escobar, coincidió con él y confirmó frente a las cámaras este secreto de la pareja.



Revelan rostro de Índigo



Uno de los temas que también han sido discutidos en las últimas semanas fue la revelación del rostro de Índigo, primera hija de Evaluna y Camilo. Los cantantes decidieron mantener al margen del espectro mediático la identidad de la pequeña, por lo que evitan a toda costa que su cara sea plenamente identificable en fotografías y videos.



Sin embargo, el pasado mes de noviembre los paparazzi lograron registrar algunas muestras faciales de la pequeña, mientras que Camilo se desplazaba por uno de los pasillos del aeropuerto internacional de Miami.



las imágenes se volvieron virales rápidamente en las plataformas digitales y varios usuarios cuestionaron la vulneración de la privacidad de la bebé, pues son sus padres quienes deciden cuando y cómo mostrar a la pequeña a la audiencia. Otros manifestaron que es una consecuencia por ser personas de interés público.



“Tanta estupidez con esto, es una bebé común y corriente, no sé por qué tanta pendejada solo porque les den fama”, “se ponen con una tapadera ahí para después andar apurados porque los acosan las cámaras o mas bien usan a los hijos para que las cámaras los sigan”, fueron algunas reacciones de usuarios de interne

