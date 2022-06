En sus cuentas de Instagram los cantantes compartieron con sus seguidores lo que será el video de la canción entre los dos ídolos de la música hispana.



‘NASA’ saldrá oficialmente este próximo 16 de junio en todas las plataformas. El videoclip que lo acompañara y del que mostraron el adelanto, tiene como protagonistas a los dos artistas cantando bajo la luna y en una playa.

“Perdón por pensar cosas que no son es que antes de ti me volvieron... el corazón, por eso te pido perdón nada de esto es culpa tuya no quiero que nuestro futuro mi pasado lo destruya” es una parte de la letra de la canción que ya promete ser uno de los éxitos musicales del 2022.



Camilo publicó en sus historias de Instagram un mensaje a sus seguidores como agradecimiento por el cariño y apoyo que han mostrado con el adelanto de ‘NASA’.



“Gracias a la gente que está comentando y subiendo el clip de NASA con Alejandro Sanz, estoy emocionado de poder mostrarles un pedazo de esta canción que significa tanto para mí, para Alejandro y estoy seguro que para ustedes cuando salga” comentó el colombiano.

¿Qué está haciendo Camilo?

El intérprete de ‘Millones’ anunció en días pasados que cancelaría su concierto en Ciudad de México debido a que él y todo su equipo salieron positivos para el virus del Covid-19.



El artista ya se recuperó y ahora se encuentra en España, listo para empezar su gira en Europa el próximo 12 de junio. Mientras ha estado en Madrid, Camilo ha aprovechado para dar entrevistas y divertirse en algunos programas de televisión española.



“Los amo, en un par de días arranca la gira en España, Europa y como ustedes saben yo siento a España como mi segunda casa, así que a comer muy rico, nos vemos por ahí por la calle y gracias a todos los que no han parado en la calle a pedir foto a darnos abrazos, saben que lo agradezco mucho, los amo” expresó Camilo en sus historias de Instagram.



Esta semana estuvo en el ‘El Hormiguero’ donde sorprendió a todos con sus pases de baile.

