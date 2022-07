Camilo Triana y JuanDa son dos creadores de contenido que cuentan con miles de seguidores en redes sociales. Ambos son muy fuertes en la plataforma Twitter.



(También le puede interesar: ¿Quién es 'JuanDa', unos de los 'tiktokers' colombianos más seguidos?).

La pareja sostenía una relación amorosa que acaparó la atención de muchos internautas debido a que constantemente publicaban información de su cotidianidad y no temían mostrarse amorosos.



Sin embargo, de un tiempo para acá se ha venido especulando sobre una posible ruptura entre ambos debido a que no volvieron a aparecer juntos, incluso se dejaron de seguir en redes sociales.



Vale recordar que en días pasados se supo que 'JuanDa' ha estado ausente en redes sociales, pues se ha tomado un tiempo para sí mismo.



(También le puede interesar: 'JuanDa', 'influencer' colombiano, perdió su cuenta de Instagram).



Por otra parte, Camilo Triana publicó hace un par de horas algunas historias que reavivaron las especulaciones del fin de su relación con Juan David. En la publicaciones cuenta que está atravesando por un momento emocional muy difícil y le pide apoyo a sus seguidores diciendo que:

“No me quiero quedar con esto y es que probablemente ya no me van a volver a ver con personas, con varias personas con las que solía hacer contenido antes o salir o cosas así. Entonces si me siguen solo por otras personas por favor dejen de hacerlo porque hay comentarios que son difíciles y duelen y lastiman”, dice Camilo en las historias de su perfil de Instagram.



Además, Camilo dice no estar pasando por un buen momento a nivel emocional y que está asistiendo a terapia con un psiquiatra.

“No estoy bien emocionalmente, tengo miedo de lo que estoy proyectado en mis redes sociales, tengo miedo del contenido que estoy haciendo y que no les guste, que los esté decepcionando. Tengo muchas dudas, tengo sensaciones muy feas en mi pecho. Perdón, por no poder ser lo que esperan que sea. Perón si me convierto en otra persona, pero es muy difícil, ustedes saben que sufro de ansiedad y depresión” señaló Camilo al exponer las razones por las cuales decidió regresar a la casa de sus padres.

