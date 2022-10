JuanDa, uno de los creadores de contenido más queridos por los internautas colombianos, regresó de nuevo a sus redes sociales para alegrarle la vida a muchos de sus seguidores. El joven se había alejado de los medios luego de haber estado internado en una clínica psiquiátrica por problemas mentales que, por poco, lo llevan a quitarse la vida, tal y como él mismo lo contó en su transmisión en vivo.

En el live JuanDa confesó cómo fue todo su proceso, la tristeza que lo invadía y el terrible momento que le nublo todos sus pensamientos positivos.



Del mismo modo, agradeció el apoyo que recibió por parte de sus seguidores y de sus amigos, especialmente el que tuvo por parte del influencer Brayan, quien fue el encargado de llevar a JuanDa a dicha clínica para que pudieran salvarlo de su depresión.



Por otro lado, confesó la razón por la cual había terminado su relación sentimental de más de cuatro años con el creador de contenido Camilo Triana, tema por el cual muchos de los seguidores de JuanDa lanzaron fuertes críticas hacia Triana, juzgándolo y reprochándole el “haberlo dejado solo en su momento más crítico”.



El youtuber enfatizó en que no daría muchos detalles al respecto, ya que sigue siendo un tema que le duele y el cual le cuesta superar. Sin embargo, aclaró que Triana fue y seguirá siendo una gran persona.

“Este tema sí es como un poquito susceptible para mí, pero igual les voy a explicar. Camilo y yo obviamente ya no estamos juntos. Pasaron un montón de cosas al final de la relación que no fueron del agrado de él y mucho menos del mío”, confesó en su transmisión en vivo.



Asimismo, JuanDa aclaró que la decisión de la ruptura amorosa fue de él mismo y aseguró que no seguiría dando más detalles de su pasado.

Camilo Triana responde

Ante la ola de críticas de varios internautas, Triana decidió hacer un live para hablar al respecto.



Camilo explicó su silencio ante la situación de JuanDa y por lo que estaba pasando. El joven confesó que se trataba de su privacidad y por respeto dejó que el influencer la llevara en privado con su familia y sus más cercanos.



“Por eso no lo conté, porque era su privacidad, porque es un tema netamente de él y por eso ni yo ni ninguna persona cercana se pronunció por respeto a su privacidad y eso fue una de las últimas cosas que hablamos con Juan”, dijo Triana en su live.



Otro de los temas que tocó fue respecto a la mascota que ambos compartían, ya que muchos internautas lo criticaron fuertemente creyendo que Triana se había quedado con ella en malos términos. Pero lo cierto es que tanto Triana como JuanDa llegaron al acuerdo de que la perrita debía vivir con él.



“Durante este 2022, Juan y yo nos acompañamos por unos meses, cada uno en su proceso, hablamos muchísimo, llegamos a muchas conclusiones y Juan en su momento llegó a la conclusión que no debíamos tener ningún tipo de relación, cortamos de raíz, porque cuando uno está herido lo único que hace es lastimar a las demás personas por lo que uno tiene que hacerse a un lado para sanar, para entender las cosas”, concluyó el influenciador.

Aunque ha estado activo en sus plataformas, Triana confesó que también se ha sentido muy mal.



“Muchas veces tengo que soportar mucho dolor solo por hacer felices a mis seguidores, ya que nosotros como influencers vivimos del contenido que creamos y de todas las personas que lo ven, pues eso fue lo que me inculcó Juanda”, aseguró Triana.

