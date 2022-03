El reciente ganador de la última temporada de ‘Yo me llamo’, Camilo Sesto, retornó a Quindío, el municipio que lo vio crecer, para dar un concierto a su barrio en Armenia.



Por medio de un en vivo, Alejandro León, nombre real del artista, compartió un fragmento de su presentación, en la cual no solo cantó sino que también se tomó fotografías con los asistentes que estaban cerca a la tarima.

Con el uso del baile y la expresión, luciendo un traje negro y una chaqueta dorada, brindó un espectáculo inolvidable para todos sus seguidores.



“Estoy cerca de unas personas que me aman mucho y me han recibido desde Bogotá. Yo se los quiero presentar a todo el mundo, ellos son mi barrio y mi gente del Quindío”,dijo en el video.

Durante el tiempo del show, el intérprete cantó baladas como ‘Algo de mi’, ‘Fresa salvaje’, ‘Miénteme’ y ‘Con el viento a tu favor’, las cuales recibieron múltiples gritos y aplausos por parte de sus vecinos.



“Que el mundo se entere que la gente de Armenia es hermosa y está llena de amor. Los amo”, aseveró.



En adición, él le dijo a la población que, a pesar de que estaba cansado ya que venía de un viaje de Bogotá, no podía dejar sin una exhibición de canto al lugar que lo vio formarse y consolidarse como persona y artista.

Hacia el final de la presentación, León reflexionó acerca de la forma en la que los sueños se hacían realidad e hizo un llamado a contar con la familia para obtener apoyo en momentos difíciles: “A mí muchas veces me dijeron que yo no podía, me atacaron, pero yo nunca me rendí porque sabía lo que vendría y sabía lo que Dios tenía para mí”.



Cabe recordar que Camilo Sesto ganó la batalla final contra el imitador de Maluma en la final de 'Yo me llamo', uno de los programas más vistos por los colombianos, según lo evidenció a la alta votación a su favor.

Debido a esto pudo hacerse acreedor de 500 millones de pesos y consagrarse como ‘el doble perfecto’ de la octava temporada de ‘Yo me llamo’. Desde ese momento, Alejandro ha recibido el apoyo de los colombianos que lo han ido a ver en distintas presentaciones.

