La confesión de Camilo Sánchez se dio en medio del podcast de Santiago Alarcón: 'Meterse al Rancho', allí el comediante habló sobre su vida íntima y sobre los momentos más difíciles que ha atravesado.



Adicional a esto, hablaron sobre el síndrome de Tourette y de cómo esto ha afectado la vida de Sánchez.



En medio de su relato el comediante de 'Fuck News' confesó que cuando era niño sufrió de abuso sexual por parte de uno de sus familiares y que esto lo afectó durante varios años.



“Fue un primo. Yo tenía como ocho o nueve años, pero borré eso de mi mente. Yo crecí pensando que esa escena era una pesadilla que había tenido. Lo reprimí mucho”, narró en el podcast.



Sánchez continuó su relato hablando del síndrome de Tourette y dice que no se medica porque tiene cortos episodios de depresión y bipolaridad: "El medicamento me deja quieto y yo no podría tener esta conversación, porque es neuropsicológico y lo que hace es adormecerme".



El comediante también confesó que era discriminado en el ámbito laboral debido a su enfermedad: "Sentía que no servía para nada. Durante ese tiempo, me volví adicto al juego, apostaba en el casino, en peleas de animales. Era mi escape, el único lugar donde me sentía victorioso, a pesar de las pérdidas".



Luego de un largo periodo de tiempo, Camilo Sánchez encontró un refugio en la comedia y comenzó a trabajar en este camino, ganó un concurso en 'Sábados Felices' y se convirtió en un influencer junto con su amigo Camilo Pardo.

