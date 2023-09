Desde que nació la hija de los cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner han generado polémica en redes sociales, pues han afirmado que no van a mostrar el rostro de su hija hasta que ella crezca y lo decida. Sin embargo, en esta ocasión un paparazzi no hizo caso a las peticiones de los artistas y fotografió a la pequeña.

Hace unas semanas, la familia Echeverry-Montaner, estuvo pasando unos días en España, pues tenían unos compromisos laborales y también dieron un paseo recorriendo las calles y los paisajes locales.



Mientras estaban en el espacio público, los cantantes y su pequeña fueron fotografiados por diferentes paparazzis. En las imágenes se podían ver los rasgos de la menor, algo que no les gustó a sus progenitores.



En un principio los famosos no se habían pronunciado, sin embargo, Camilo aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su Instagram para hablar del tema.

YA CONOCÍAN EL ROSTRO DE ÍNDIGO? 😱💕😍



🔵#LosEspectaculosDicen: Camilo y Eva luna lucen adorables mientras pasean por Madrid con su pequeña Índigo. pic.twitter.com/Lg8BuIi9ME — NoticiasFronteraDice (@FronteraViral) September 19, 2023

Uno de los seguidores de Camilo le preguntó: ¿Te molestó que publicaran fotos de Indi? Ante este interrogante, el paisa empezó diciendo:



“Pues voy a aprovechar para contar esto, que no lo he contado antes. ¿Vieron las fotos que salieron de Índigo y de nosotros en la calle, en Madrid? Ok, estábamos en un lugar tomándonos un café o algo así y había dos paparazzi afuera tomando fotos”, comentó.



Asimismo, agregó: “Yo dije: ‘Upa’, pero la aproximación fue tan irrespetuosa y tan como violando el espacio personal, que Índigo se asustó... Ella, que nunca llora en la calle, que es muy tranqui, lloró porque se asustó”.



El intérprete de 'Manos de Tijera' mencionó que se acercó al reportero y le pidió que tuviera cuidado con su hija y que no publicará imágenes en las que ella se vea. En ese momento, el hombre aseguró que no iba a hacer nada, pues sabía que podía tener implicaciones legales.



Sin embargo, el paparazzi no cumplió con su palabra y la cara de la pequeña salió por todo internet.



“El tipo de una forma muy respetuosa nos prometió que no lo iba a hacer, pero la tomó y la posteó, justo donde ella sale llorando”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

