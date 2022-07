La pequeña Índigo, con apenas tres meses, se ha convertido en una de las bebés más queridas del mundo del espectáculo. De hecho, la canción escrita por sus padres y que lleva su mismo nombre es todo un éxito musical.



El pasado domingo en el programa argentino ‘La Peña de Murphy’ en una entrevista dirigida por Jésica Cirio, el colombiano habló sobre su nuevo rol como padre de Índigo, su bebé, de apenas tres meses de nacida.



Camilo Echeverry confiesa que tiene modelos de padres ejemplares a su alrededor y que está viviendo esta etapa con mucha curiosidad y "con mucha curiosidad y ganas de aprender. Confiando en que voy a ser un pedacito de lo buen papá que es mi papá o el de Evaluna. Tengo modelos cerca que han puesto esa vara muy alta. Estoy todos los días con mucha humildad aprendiendo".



Entre tanto, se escuchaba al fondo algunos balbuceos, "está haciendo ruiditos", aclaró Camilo.

Entonces, la presentadora le preguntó si estaba llorando a lo que el cantante respondió que: "Llorando no, está haciendo como unos ruiditos de amor. Está aprendiendo a hacer ruiditos", dijo orgullosamente.



Luego, retomando con la conversación, el músico confesó que le gustaría que su hija heredara la voz de su abuelo Ricardo Montaner. Aunque es muy pronto para saber si esto será así, él mismo destacó que a su hija le encanta la música por toda la estimulación que recibe.



También reveló en el programa que en una reciente charla con su suegro, él le confesó que le hubiera gustado tener más cerca a su familia a lo largo de su amplia carrera.

"Es algo que leo en las biografías de gente que admiro, que lamentaban no haber pasado el tiempo con la gente que amaban. Yo digo: ¿Sabes qué? Yo con esa no me voy a equivocar", puntualizó.

