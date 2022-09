¡De no creer! Camilo Echeverry se ha vuelto tendencia en redes sociales en las últimas horas por haber protagonizado uno de los hechos más inusuales que le pueden suceder a un artista de talla internacional como él: “Me acabó de pasar algo fantástico que tiene que ser contado”, inició su relato el intérprete de ‘Índigo’.



Durante una de sus presentaciones de su gira mundial ‘De adentro pa’ afuera tour’ en Orlando , Estados Unidos, uno de los guardias de seguridad que vigilan el espectáculo no reconoció al artista paisa y casi lo echa de su propio concierto.



“Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad, de acá de Orlando y me dice en inglés: ‘¿Dónde está tu escarapela?’, le digo yo: ‘No tengo’, y me dice: ‘¿Por qué no tiene? usted no puede estar acá' ", comentó Camilo.

En medio del malentendido, Echeverry intentó de todas las maneras posibles explicarle al agente que él era el cantante principal del evento, pero este no le creyó y por poco lo hace salir del complejo.



“Le digo: ‘Yo soy Camilo, el que va a cantar’ y ahí me rescató alguien, pero casi me echan de mi propio concierto”, continuó explicando el compositor, quien después mostró al guardia que casi lo retira del show saludándolo a puño cerrado y diciéndole que “ya hace parte de la tribu”.



“El señor no era de ‘La Tribu’, pero ya es de ‘La Tribu’. My brother say hi”, expresó el esposo de Evaluna Montaner.



Ante el hecho, cientos de internautas no se hicieron esperar y dejaron sus opiniones en la caja de comentarios: “El señor haciendo su trabajo’‘, “a su jefe o quien lo contrata se le olvidó mostrarle al cantante al que le iba a brindar la seguridad del concierto”, “Amo la humildad con que lo cuenta” y “Camilo es un señorazo lleno de buena vibra.



Fechas de conciertos de Camilo

Camilo Echeverry estará de gira por el mundo lo que queda del año. Así las cosas, se presentará en algunos escenarios desde este próximo 21 de septiembre hasta el 3 de diciembre.



Primero lo hará por Texas y California, para después dar el salto a Europa y arribar a Londres (6 de octubre) y a París (11 octubre). Luego, volverá al continente para cantar en Puerto Rico (12 de noviembre), Bogotá (26 de noviembre), Medellín (2 de diciembre) y Barranquilla ( 3 de diciembre).



