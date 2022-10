El artista colombiano e intérprete de canciones como ‘Tutu’, ‘Bebé, ‘Desconocidos’, ‘Vida de Rico’, entre otras, conmovió a millones de internautas cuando sorprendió a una de sus seguidoras al cumplirle una promesa.

Hace un tiempo Camilo Echeverry había recibido un mensaje por parte de una pequeña admiradora española llamada Amanda, quien le contó a través de un comentario en Instagram que su padre había fallecido durante la pandemia.



Como respuesta, el artista le expresó su solidaridad por el difícil momento que había pasado y le prometió un fuerte abrazo cuando tuvieran la oportunidad de verse en algún momento de la vida.



En su paso por España, el reconocido cantante de ‘Ropa Cara’ dio un concierto gratuito en Puerta de Alcalá, lugar en el que la pequeña Amanda intentó cumplir su sueño de verlo y, además, poder abrazarlo. No obstante, ese día no contó con tanta suerte. pues Camilo Echeverry ya no se encontraba allí.



Pese a no haber conseguido el tan anhelado abrazo, Amanda optó por enviarle una foto al cantante con un mensaje recordándole la promesa que le había hecho.

Un promesa cumplida

Ese mismo día, el equipo de staff le entregó a Camilo la carta que la niña le había escrito. El artista recordó de quién se trataba y cuál era la deuda que tenía pendiente con ella.



En ese momento, el vocalista decidió llamar a Amanda al número de teléfono que ella había dejado al respaldo de la foto. La madre de la niña contestó y al escuchar la voz de Camilo no dudó en mostrar su emoción.



En su conversación, el cantante le dijo a la pequeña Amanda que sí se acordaba de ella y que sabía que le debía un abrazo, por lo que Camilo Echeverry le comentó que podían verse en una de sus ensayos para poder conocerse y darle el tan esperado abrazo.

Finalmente, el intérprete de ‘Por Primera Vez’ se encontró con la niña y se abrazaron fuertemente. Ella no pudo contener sus lágrimas ante la emoción de ver a su artista favorito.



El momento fue publicado por el propio artista en su cuenta oficial de Instagram y fue admirado por sus seguidores, quienes se sintieron conmovidos por el dulce y tierno encuentro entre ambos.



“Que emoción por Dios, Cami sos una gran persona, y Amanda es la nena más dulce que vi”, No solo la niña, estamos llorando todos. Por favor sigue así, haciendo feliz a esos pequeñitos con sueños locos de conocerte”, “Pueden decir lo que quieran de Camilo, pero nadie tiene ese corazón y esa humildad, talentoso y lo más importante un bello ser humano”, fueron los comentarios de algunos internautas.



El video ya cuenta con más de 400 mil me gusta y 7 mil me gusta.

