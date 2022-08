Camilo es uno de los artistas más queridos por los colombianos. Su primera aparición pública fue en el reality Show el ‘Factor X’, programa que lo puso en el mapa musical y, desde una muy temprana edad, lo ayudó a construir una carrera en la industria que hoy lo tiene entre los cantantes más reconocidos de la comunidad hispanohablante.



Actualmente, está siendo tendencia en redes sociales por un incómodo momento que vivió con uno de sus amigos mientras se encontraba grabando un video para su comunidad digital, pues su colega se acercó e intentó robarle un beso.

Creo que mi compa se pasó de copas FACEBOOK

TWITTER

El intérprete de ‘Vida de Rico’ reaccionó de inmediato y, de forma jocosa, retiró el rostro de su compañero de su boca.



En el video se puede ver el gracioso hecho mientras suena de fondo ‘Alaska’, el primer sencillo del paisa en colaboración con el Grupo Firme, orquesta de música regional mexicana.



Respecto al individuo involucrado, se supo que es Miguel Silva, director y productor cinematográfico, quien, además, ayudó a crear la pieza audiovisual para el nuevo tema lanzado por Camilo el pasado 18 de agosto.



“Creo que mi compa se pasó de copas”, dice la descripción del post en el que se visualiza la particular escena.



Los internautas no dudaron en reaccionar y comentaron el hecho dejando su punto de vista: “Se motivó escuchando la canción” , “a Eva no le va a gustar esto” y “Esta canción está en mi cabeza todo el día”, fueron algunas reacciones.



