Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas más dulces y estables de la industria del entretenimiento. La pareja ha estado junta desde 2014 y en el 2020 ambos se dijeron sí en el altar. Luego de unos años, nació su primera hija Índigo, que llegó al mundo el 6 de abril de 2022.

La pareja de artistas es bastante joven, ya que Camilo tiene 29 años y Evaluna 26, y por esta razón no son los más expertos en las tareas del hogar y esto quedó demostrado en una reciente publicación del intérprete de 'Vida de Rico'.



En su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 28 millones de seguidores, compartió una imagen en la que le pedía perdón a su esposa y a su hija. Además, de fondo se lograban ver diferentes prendas de vestir.



“Esta la escribo casi de rodillas. He tratado de ser un esposo a la altura de mi mujer, una mujer virtuosa que ha hecho todo por mí y por nuestra hija. Es una mujer llena de amor y excelencia, y yo le fallé. Solo Dios sabe que mis intenciones eran buenas, pero le fallé”, empezó escribiendo.

Esta fue la publicación de Camilo. Foto: Instagram @camilo

Este mensaje asustó a sus seguidores, pues pensaron que la pareja se había separado o que no estaban pasando por un buen momento. Sin embargo, el antioqueño aclaró la situación y reveló que causado algunos daños en su hogar.



“Las prendas de esta foto deberían ser blancas, pero metí un pantalón negro a la lavadora y fallé. Perdón, Evaluna ¡Voy a aprender a lavar! Bye”, concluyó.



Por ahora los artistas se encuentran en Los Ángeles, Estados Unidos. En días pasados, habían estado en Madrid descansando después de tener representaciones en Dubai y en Japón. Lugares donde el artista creyó que nunca llegaría su música.

Camilo es criticado por hacerle piropos a Evaluna

Cuando los cantantes estaban en Madrid, publicaron un video en el que se les veía caminado por las calles.



“Bueno, mi amor, me parece que tú eres como un pistacho, eres nutritiva, eres fantástica”, comenzó diciendo. A lo que Evaluna respondió: “Ayudo a dormir” y este le contesta “ayudas a dormir, tienes melatonina, pero lo más sabroso que es lo que está debajo de la cáscara solamente lo puedo ver yo”.



Cuando continuaron con el recorrido se pararon en una esquina en la que había dos policías, porque comentó: “Salió el Sol, miren lo guapa que está mi esposa. Amor, si amarme fuera un delito, te llevarían presa”, aseguró Camilo.



Algunos internautas los criticaron y comentaron que eran muy empalagosos. Sin embargo, algunas personas los defendieron diciendo que hacían una buena pareja.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

