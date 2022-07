Tras más de un mes de gira, Camilo se despide de los escenarios europeos. El colombiano estuvo presentándose en festivales de verano y en eventos de su tour mundial.



Durante todo el viaje su esposa Eva Luna y la hija de ambos, Índigo se mantuvieron con el cantante. Incluso recibieron la visita de Ricardo Montaner y Marlene Rodriguez que llegaron a España para compartir unos días con ellos.



Ya finalizando la gira, también arribaron los papás de Camilo, Eugenio Echeverry y Lía Correa. Los progenitores se mostraron orgullosos de los logros de su hijo de 28 años.



La hermana mayor del intérprete de ‘Millones’ también se unió al viaje familiar. Todos juntos visitaron a la pequeña Índigo y aprovecharon para ver la presentación del cantautor colombiano.



Precisamente en España fue el concierto donde los papás no pudieron aguantar las lágrimas de emoción al ver a su hijo cantar. Camilo ha tenido una trayectoria artística exitosa que empezó desde que era un niño en el ‘Factor Xs’.



El inicio de su gira mundial se vio interrumpida cuando dio positivo para covid 19 y tuvo que cancelar un concierto en Ciudad de México. Camilo y todo su equipo debió mantenerse en cuarentena en ese país antes de partir a Europa.



Evaluna en España

La cantante venezolana aprovechó la estadía en el país ibérico para dedicarse a sus propios proyectos personales. La hija de Ricardo Montaner fue invitada a participar en ‘La Voz Kids España’.



La mujer hizo parte del equipo de la artista Aitana, y asesoró a los pequeños del grupo. En redes sociales aseguró estar feliz de vivir la experiencia de participar en este tipo de concursos.



“Esta hermosura me invitó a acompañarla en @lavozkids. ¡Más que agradecida @aitanax! Te quierooooo”, escribió Evaluna en su cuenta de Instagram.



Esta no es la primera vez que ambas cantantes se encuentran para trabajar de la mano. Hace un año estrenaron un sencillo llamado "Aunque no sea conmigo" que ya tiene más de 22 millones de reproducciones.

