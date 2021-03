Camilo Echeverry le hizo un homenaje a su madre por el Día de la Mujer

El cantante Camilo Echeverry realizó este 8 de marzo un sentido homenaje a su madre en el Día de la Mujer, el colombiano entonó una canción inédita en una transmisión del programa español ‘El Hormiguero 3.0’, uno de los más vistos en ese país.

El joven artista aseguró que escribió la canción “hace mucho tiempo”, pero quería darle una sorpresa a su progenitora y a todas las mujeres en esta fecha especial como mejor sabe hacerlo: con música.

El compositor dijo durante la transmisión que probablemente su madre no había escuchado esta canción, debido a que no le seguía en la red social Instagram, “ni me vio”, dijo. Así que aprovechó la entrevista televisiva para cantársela a través de un medio en donde era más probable que escuchara su música y sus declaraciones.



La letra, como las de casi todas sus canciones, está inspirada en el amor y mensajes de aliento, pues incluso dijo durante su presentación que, además de rendir un homenaje a todas las mujeres, hacía una mención especial a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. (Lea también: Nicolas Arrieta llama "show" al lío de 'Epa Colombia' con el Invima)

Su matrimonio con la hija del cantante Ricardo Montaner, Evaluna Montaner, ha estado en el ojo del huracán desde el primer momento, aún más porque sus canciones casi siempre están inspiradas en su esposa, el amor que se tienen y se demuestran constante en sus redes sociales. Tanto así que el último éxito del colombiano, en colaboración con su esposa, titulado 'Machu Picchu', no se ha salvado de las críticas.(Le puede interesar: ‘Tiktoker’ muestra cómo averiguar todo lo que Google sabe de cada uno)



Hace algunos días al compositor le tocó salir a explicar el motivo del nombre de su canción: “Machu Picchu es una de las maravillas del mundo y son unas ruinas preciosas… (Quiere decir que) ella vio algo en mí que yo no había visto. Yo pensé que era unas ruinas simples, pero ella vio en mí algo como lo que vemos en las ruinas de Machu Picchu”, aseguró.

