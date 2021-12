El programa de imitación ‘Yo Me Llamo’ se ha convertido en una tendencia en Colombia durante las últimas semanas, debido al alto nivel de competencia que se está viendo durante el certamen.



Tal es el caso, que el programa llegó hasta los televisores de Camilo, cuatro veces ganador de la última edición de los premios Grammy Latino, pues no ha sido ajeno al éxito que ha tenido el reality y a sus participantes. Es más, se dió el lujo de opinar sobre quienes se arriesgan a imitarlo.

En una conferencia de prensa virtual para promocionar su próximos conciertos del 9 y 10 de diciembre, se refirió al tema.



El intérprete de ‘Tutu’ pudo manifestar que se sentía halagado por inspirar a estas personas a encontrar su camino por medio de su “esencia”.

Facebook Twitter Linkedin

Camilo roza el cielo en los Latin Grammy Foto: EFE

“Muy chévere. A mí me hace sentir muy orgulloso, pero no solo las imitaciones (...) yo me voy más hacia el lado de la inspiración. Que mi música, que mi sonido, que mis canciones, que mi identidad, que mi persona inspire a otras personas a perseguir lo suyo es algo que a mí me llena de orgullo y de satisfacción”, manifestó.



“El orgullo más grande es que me encuentre gente en la calle y me digan: ‘Oye, Cami, sabes una cosa, yo estoy haciendo música y me dedico a esto porque yo te vi a ti y dije: Parce, si este man puede, yo puedo” agregó.



Si bien ninguno de los imitadores de Camilo llegó a las últimas instancias del programa, hubo uno que sorprendió a los jurados de ‘Yo Me Llamo’, pues puso a bailar a Amparo Grisales, quien le manifestó que no podía seguir en el concurso debido a que “cantaba mucho mejor que el original”.



(Puede leer: Harvard responde si está bien bañarse todos los días).



César Escola secundó la determinación de la ‘diva de divas’ y por eso oprimió el botón rojo que determinaba su eliminación de la competencia al decretar que ‘no se llamaba’.



Entretanto, Camilo dará un par de conciertos en el Movistar Arena, en la ciudad de Bogotá los días 9 y 10 de diciembre.



Si usted quiere asistir puede dirigirse a la página principal de Tu Boleta y escribir en el Gestor de búsqueda ‘Tus Manos Tour’ , allí encontrará la pestaña con los aforos de los dos días del show, selecciona la fecha de su preferencia y escoge la ubicación.



Cabe resaltar, que los aforos se están agotando, por lo que solo quedan disponibles localidades con precios entre los 124 a los 552 mil pesos.



Camilo recibió el pasado 18 de noviembre, en los Grammy Latino, los reconocimientos a mejor álbum canción pop, por 'Mis manos'; mejor canción pop, por ‘ Vida de rico’; mejor fusión urbana, por ‘Tatuaje’, junto a Raw Alejandro y a mejor canción tropical, por ‘Dios lo quiso así’, junto a su suegro Ricardo Montaner.



(También: Yeferson Cossio le ganó millonaria demanda a canal de televisión).

¿En qué va ‘Yo Me Llamo’?

Siguen escogiendo a los personajes que irán a la zona de riesgo. En el más reciente capítulo del programa, J Balvin no corrió con suerte y fue enviado a la prueba de eliminación.



Entretanto, Andy Montañez fue seleccionado por el jurado como el mejor de la noche y fue llamado a participar en la noche de premiación por una bonificación de 15 millones de pesos, junto a Carlos Gardel, quien hizo lo propio en la noche del 3 de diciembre.



Por su parte, Jlo, Maluma, Juan Gabriel, Elvis Presley, Camilo Sexto y Vicente Fernández no fueron seleccionados para ninguna de las dos opciones, por lo que siguen en carrera, aunque sin ninguna bonificación o riesgo de ser sacados de la competencia.

Más noticias

Epa Colombia se estrelló en carril de TransMilenio; dice que iban a robarla

Por qué niños alemanes reciben cono de cartón en su primer día de escuela

Escalona: ¿qué hacen hoy los actores de la telenovela que llegó a Netflix?

Mauricio Leal reveló dolor que padecía en la que sería su última entrevista

Zac Morris se muda a Argentina: ‘Me aburrí de Colombia’

Tendencias EL TIEMPO