Casi diez años después de haber terminado su relación con el intérprete de ‘Millones’, la joven bogotana mantiene las fotos de su romance en su cuenta de Instagram.



En una dinámica de la red social conocida como ‘la caja de las preguntas’, algunos usuarios cuestionaron sobre el tema a la joven, a lo que respondió que en realidad no borra sus fotos con nadie. La influenciadora les aseguró a sus más de 90 mil seguidores que borrar tales imágenes no eliminarían lo vivido.



Algunos seguidores insistieron con el tema, llegando a preguntarle a la bogotana si su actual esposo, Nicolás Jiménez, tiene algún problema con que aún conserve las imágenes. Una vez más, Andrade calmó a los fanáticos manifestando que Jiménez comprende que “las personas del pasado fueron esenciales para forjar quién es ahora".

“Esto es un tema que a muchos les causa curiosidad. No borro mis fotos con Camilo porque no borro mis fotos con nadie. Menos si fueron parte importante de mi vida, porque borrar fotos no hace que se borre lo vivido, así que da igual tenerlas o no tenerlas. Y yo prefiero tenerlas” concluyó Gabriela.



¿Quién es Gabriela Andrade?

La bogotana tiene más de 97 mil seguidores en Instagram, donde se define a sí misma como “Una colombiana más venezolana que la arepa”. Se sabe que es madre de dos niñas que llevan por nombre ‘Federica’ y ‘Agustina’ y que está casada con Nicolás Jiménez.



Tiene un emprendimiento en redes sociales de ropa de baño para hombres, hecha completamente a mano. Según los internautas, tiene gran parecido físico a Evaluna, la actual esposa de Camilo.

