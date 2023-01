Camilo y Evaluna Montaner son una de las parejas más reconocidas del mundo del espectáculo hispanohablante. Las celebridades se han logrado ganar el cariño de millones de personas que ven en ellos la idealización de lo que sería una relación amorosa ideal.



(Siga leyendo: Marcelo Cezán cuenta detalles de la época en la que quedó en 'ruina económica').

Sin embargo, los rumores sobre su supuesta crisis matrimonial han venido rondando el núcleo familiar de la pareja durante algunas semanas, pues algunos pótales de chismes venían informando que una persona cercana habría dicho que se encontraban en un bajón conyugal, debido a constantes discusiones.



Sea cual sea la situación, los cantantes entraron a una nueva polémica luego de que se empezara a comentar en redes sociales que habían tomado la decisión de criar a su hija Índigo con un género no binario, situación que se presentó tras una entrevista que tuvo Echeverry en la que hablaba sobre su pequeña como una bebé "neutral", es decir, sin categorizaciones sexuales.



(Lea: Inteligencia artificial recrea selfies con varias etapas de la historia humana).

Camilo aclaró los rumores



Ante el hecho, el intérprete de ‘Ambulancia’ le salió al paso a las especulaciones y se refirió al tema en sus historias de Instagram, donde cuenta con algo más de 27,8 millones de seguidores, diciendo que recibió una gran cantidad de mensajes amenazantes y de odio por parte de algunos usuarios de internet debido al tema.

Facebook Twitter Linkedin

Evaluna arrulla a su hija Índigo Foto: Instagram: @evaluna

“Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación y sobre todo de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria”, explica Camilo en su primera intervención.



“Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías”, agregó.



(También: Gisele Bündchen: ¿romance a la vista?).



Así mismo, le dio pie a los comentarios suscitados sobre su crisis matrimonial haciendo referencia a que son solo chismes infundados en los medios de comunicación. Por otro lado, también se mostró un tanto reflexivo con la comunidad LGBTIQ+ y lo que deben soportar en una sociedad que los estigmatiza.



“Pensábamos no pronunciarnos y dejarlo pasar como las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc... Pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos”, dijo.



“No pusimos a pensar cómo podrían sentirse las personas de la comunidad LGBTQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándolos, con dedos apuntando y condenando. Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal, y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano esperando la primera señal para lanzarlas”, concluyó.



Esto termina por sepultar las especulaciones que giraban en torno a la familia Montaner que, entre otras cosas, es muy comentada en estos días debido a que a finales de 2022 estrenaron su propio reality show que muestra la vida diaria de las celebridades.



(Artículos relacionados: Marc Anthony y Nadia Ferreira se casan este fin de semana en Miami).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO