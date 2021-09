Así es el collar de Camilo Echeverry del que sus seguidores hablan

El cantante Camilo Echeverry volvió a sorprender a sus seguidores en sus redes sociales. Esta semana, el intérprete de 'Vida de Rico' y 'Ropa Cara' publicó una foto en sus redes sociales con una anécdota y un detalle que fue captado por miles de personas.

(Le puede interesar: Guillermo arremete contra su hermano Carlos Vives: lo llama 'narcisista')

En la descripción de su post, Camilo aseguró haberse encontrado a una de sus seguidoras, quien le contó una historia que lo conmovió.



"Me contó que su abuelito con Alzheimer le cantaba todos los días Tutu... y ufff... me confirmó algo: Mis canciones tienen vida cuando cobran vida en sus vidas!!", escribió el joven y publicó una foto suya en una terraza con vista a una ciudad española.



Para esa foto, Camilo llevaba un enorme collar con cadena gruesa y un relicario vistoso. Sin embargo, en la tercera imagen de esa publicación fue donde sus seguidores se llevaron una sorpresa. En esta foto se ve cómo el relicario lleva una foto de Evaluna Montaner, esposa del cantante, cuando esta era niña.

La publicación generó todo tipo de reacciones, como es usual cuando Echeverry publica detalles de su relación con la hija de Ricardo Montaner.



Aunque, en general, el detalle fue celebrado por sus fanáticos con comentarios como "Si no me traen de medalla como Camilo a Evaluna no quiero nada", otros calificaron de excesivo el uso de este accesorio.

(Para seguir leyendo: Así eran las estrellas que brillaron de niños en La Voz y el Factor X)

EL TIEMPO