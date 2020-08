Camilo Echeverry avivó polémica por comentario sobre Montería

En una entrevista realizada en el programa 'Masacote' del podcast del comediante puertorriqueño Vicente 'Chente' Ydrach el artista colombiano Camilo Echeverry habló acerca de su trayectoria en la música.



Además, tocó temas polémicos como la relación que tiene con su suegro Ricardo Montaner, su actividad en las redes sociales y su vida personal.

Echeverry le dijo a Ydrach que en su familia no había otros artistas además de él, pero que sí había "gente muy sensible a la música". También señaló que su papá le recordaba lo importantes que eran sus orígenes. "Mi papá me decía 'si buscas en la distancia, acabarás por regresar', yo no entendía eso. Lo entendí luego", dijo el cantante.



Ydrach le preguntó sobre el comienzo de su carrera y el tipo de relación que tenía con sus padres en ese momento. "¿Te decían palabras de aliento? ¿Qué tipo de cosas te decían?", preguntó el 'podcastero'.



"Bueno, para que te hagas una idea, yo vivía en un pueblito pequeño que se llama Montería. Allá el cantautor, el artista no existe, es un lugar donde todo es mucho más artesanal, donde la agricultura y la labor de pueblo es lo que protagoniza todo", señaló el artista. Y continuó explicando que él y sus papás estaban "poco preparados" para la fama y el éxito que él empezó a tener en Bogotá.

Esta es la pregunta completa que le hace @chenteydrach a Camilo, respuesta que ha generado polémica por como se refiere a Montería. 🤔

Valoren! que me deje de ver Pasión de Gavilanes para rastrear la entrevista y darle contexto. 😂 pic.twitter.com/AW37D5B399 — COTERA 💡 (@FerchoCotera) August 11, 2020

(Si nos lee desde la app, puede ver la parte de la entrevista aquí).



Aunque la entrevista se publicó el pasado 4 de agosto en YouTube, en las últimas horas este fragmento generó críticas de los usuarios de redes sociales y de otras artistas del Caribe colombiano.



Marta Liliana López, más conocida como 'Martina La Peligrosa' escribió en su cuenta de Twitter: "Yo sé hombre, no fue con mala intención Camilo y sé que todos miramos con diferentes ojos los lugares donde nacimos... pero eso de que en Monteria 'El cantautor, el artista no existe' es muy muy falso" (sic).



Asimismo, su hermana, Adriana Lucía López, criticó el comentario de Echeverry en Twitter.

A mí no me ofende para nada que digan que Montería es un pueblito artesanal porque la verdad no tengo ni idea qué quiere decir eso. Lo que sí me parece muy preocupante y triste es el desconocimiento absoluto de la historia, la de nuestros cantautores que han resistido por años. — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) August 11, 2020

(Si nos lee desde la app, puede leer el 'hilo' de Adriana Lucía aquí).



"En Colombia, en el Caribe, en Córdoba, en muchos pueblitos diminutos hay muchos músicos que han hecho la trocha por nosotros; músicos que se fueron a otros países a abrir caminos que hoy músicos muy reconocidos de estos tiempos desconocen por completo", fue uno de los comentarios que hizo Adriana Lucía en su cuenta de Twitter.



Después de que se volviera tendencia el fragmento en el que habla de Montería, Echeverry se pronunció al respecto en las historias de su cuenta de Instagram.



"Ustedes saben que yo he tenido dos momentos en mi vida: el segundo momento es cuando salí a vivir a ciudades gigantes, donde me tocaba manejar una hora de un lugar a otro, donde la puerta del vecino estaba cerrada", dijo Echeverry.



Explicó que el primer momento fue en Montería. Según él, allá sentía "que donde fuera que yo estuviera éramos una gran familia todos y nos conocíamos de nombre y de apellido. Extraño muchísimo eso". Y añadió que si tuviera hijos, le gustaría que ellos fueran caminando a la Escuela de Bellas Artes escuchando la música de la artista María Barilla.



En el podcast que hice con @CamiloMusica, se describió a un Montería HERMOSO. Es imposible que alguien escuche la entrevista y salga pensando algo feo de este lugar.

Por favor, escuchen la conversación completa. — Chente Ydrach (@chenteydrach) August 11, 2020

(Si nos lee desde la aplicación, puede leer el tweet de Ydrach aquí).



Asimismo, Ydrach advirtió a sus seguidores de Twitter que debían escuchar la entrevista de Camilo Echeverry en contexto, pues, sostuvo, había hecho una descripción agradable de la capital del departamento de Córdoba.

