Al pensar en Camilo Echeverry, es prácticamente imposible no imaginarlo con sus largos bigotes con las puntas muy bien delineadas y peinadas hacia arriba.



Recientemente, el cantante relató cómo surgió la idea de incorporarlo a su look.



En una entrevista publicada el pasado 30 de agosto, el cantante le respondió al productor musical Pepe Garza que todo surgió cuando dejó su natal Colombia para buscar otras oportunidades laborales en Estados Unidos.



“Cuando recién llegué a Miami, me vine a escribir para otros artistas, a tocar para otros artistas y desde ahí hubo como un par de semanas o un mes en que me dejé de afeitar y el bigote empezó como a crecer”.



Por esos mismo días, Camilo empezó a peinarse hacía arriba los pocos vellos que le habían nacido y publicó una selfie así en redes sociales, en principio a modo de broma.



La respuesta de sus seguidores los sorprendió porque todos empezaron criticarlo por su aspecto: “Todo el mundo empezó a odiarlo, todo el mundo lo odió, decían ‘qué tipo tan horrible’, ‘qué es eso’, ‘yo te seguía, pero ahora te dejo de seguir’, ‘eres horrible’, ‘¿qué es esto?’”.



Contrario a lo esperado, estos comentarios negativos incentivaron a Camilo a dejarse crecer aún más el bigote, “me gustó tanto esa reacción que dije ‘¿sabes qué?, me lo dejo’. Luego me vi al espejo y dije ‘es por acá’”.



​Sin embargo, señala que hubo un tiempo en el que se lo quitó, "fue en unas vacaciones o lo que sea, me veía al espejo y yo decía ‘parce, este no, este no soy yo, hasta que creció otra vez y dije ‘por fin’”, comentó el cantante.

En entrevistas, continuamente, le preguntan si este estilo lo sacó del famoso pintor español Salvador Dalí: “Me preguntaban que si es por Salvador Dalí, pero yo digo que tiene más de Pancho Villa”, sostuvo.

