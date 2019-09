La vida de abandono del hijo de Camilo Sesto

Instagram: @camiloblanesmexico

Desde que Camilo Jr. nació, Camilo Sesto luchó con todas sus fuerza para poder ganar la custodia del menor y tramitó todos los papeles para que el pequeño no se quedara viviendo en México con madre. En alguna ocasión, el cantante afirmó: "Ya tengo mi hijo y no quiero ocultarlo ni un segundo, no quiero ocultar lo que es mi felicidad". Cuando Camilo Jr. era pequeño su padre trataba de estar con él, a pesar de sus shows y viajes.