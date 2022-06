A más de dos meses del nacimiento de Índigo, el cantante de música pop y padre de la pequeña, Camilo Echeverry, ha compartido diversas experiencias con sus seguidores acerca de la crianza y las manías que tiene su bebé.



Tanto él como Evaluna han mostrado en sus redes sociales algunas fotos y videos de su hija, los cuales demuestran lo mucho que disfrutan su vida como padres primerizos.

En las múltiples imágenes que han compartido, aún no han revelado el rostro de Índigo, solo se pueden observar sus pies y otras partes de su cuerpo, por lo que los usuarios han interpretado que las celebridades no quieren exponer a su hija a los medios.

¿Índigo, la cantante?

En una rueda de prensa en la que participó Camilo recientemente como parte de su tour ‘De adentro pa’ fuera’, el artista comentó cómo reacciona la bebé ante la canción que fue escrita para ella y que lleva su mismo nombre.



Según él, Índigo ya responde a la música creada por sus padres, en especial al tema con el cual Evaluna anunció que estaba embarazada. Al parecer, escuchar por tantos meses el mismo ritmo mientras estaba en la panza de su madre ha hecho que la pequeña reaccione de manera muy tierna ante la icónica canción.

“Índigo creció escuchando en la panza, que fue creciendo durante todo el tour luego en Estados Unidos, luego en México y luego en todos lados… Fue creciendo escuchando esas canciones y sobre todo ‘Índigo’ que es la canción en la que Evaluna más saltaba”, afirmó Camilo en un primer momento.



Luego procedió contando los movimientos que hace ella cuando reproducen esa canción en su presencia: “Cuando Índigo escucha ‘Índigo’ su reacción es muy especial, o sea, verdaderamente la reconoce; que mueve las manitas esa yo no me la sabía, pero sí las mueve, al compás del ritmo eso sí no lo sé. Y ha hecho un par de gritos que son sospechosamente afinados”, dijo el intérprete de ‘Pegao’.

En cuanto a su rol como padre primerizo, el paisa, de 28 años, afirmó que su tarea fundamental es cambiar los pañales, mientras que Evaluna se encarga de la lactancia y alimentación de su primogénita. Además, aseguró que hace algunos quehaceres de la casa, ya que le encanta lavar y planchar.

