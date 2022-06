Luego de décadas de conocerse su relación con el príncipe Carlos, Camilla Parker finalmente ha mejorado su vínculo con el pueblo británico. La mujer, de 75 años, mantuvo un amorío con el heredero al trono mientras este seguía casado con la princesa Diana.



Camilla fue tildada por años como la ‘amante’ que nadie quería, en contraste con Diana de Gales que era uno de los personajes más queridos en Reino Unido. Ahora, Parker rompió su silencio en una entrevista para la revista Vogue.



Camila también le fue infiel a su respectivo esposo con el príncipe Carlos. De ese primer matrimonio quedaron sus hijos Laura y Tom. En 1995 se divorció, mientras que el heredero lo hizo en 1996.



“Fui juzgada durante tanto tiempo que solo tienes que encontrar una manera de vivir con eso. A nadie le gusta que le miren todo el tiempo, y que le critiquen. Pero creo que al final, me levanto y sigo adelante. Tienes que seguir con tu vida” relató Parker para la revista.



Camilla habló sobre su relación con el príncipe Carlos, con quien se casó en el 2005 tras años de noviazgo y apenas unos meses de compromiso. Según la futura reina consorte, casi no tiene tiempo para verse con su esposo, sin embargo, disfrutan estar juntos.



“Es maravilloso ponerse al día cuando tenemos poco tiempo. Sabes, cuando nos vamos, lo mejor es que nos sentamos y leemos nuestros libros en diferentes rincones de la misma habitación. Es muy relajante porque sabes que no tienes que entablar una conversación. Solo sentarse y estar juntos“ manifestó Camilla.



La transición

La reina Isabel II ya tiene 96 años y no dispone de las mismas capacidades físicas para atender los variados eventos y funciones de monarca. Por esta razón, en Reino Unido se está hablando de una ‘transición silenciosa’ de poder entre la reina y su heredero, el príncipe Carlos.



En los últimos años cada vez han sido más las ocasiones en las que Carlos ha relevado a su madre. Hace unos meses fue él quien leyó el típico discurso de la reina para inaugurar el parlamento. Y también encabezó el Real Servicio Santo en abril, una eucaristía tradicional en la que el monarca ayuda a los más necesitados.

