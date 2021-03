El trastorno alimenticio que sufrió actriz de 'Pa' quererte'

Camila Jurado es una de las actrices jóvenes que están en boga en la televisión colombiana debido a su participación en la conocida telenovela 'Pa' Quererte', que se transmite en el 'Canal RCN'.



Allí interpreta el papel de 'Juliana', una estudiante de colegio que enfrenta el drama del embarazo adolescente. Pero más allá de eso, se trata de un personaje fuerte, que genera controversia y ha recibido todo tipo de comentarios en redes sociales.



La personalidad de Camila, sin embargo, parece contrastar bastante con lo que representa su rol en 'Pa' quererte'. En sus redes sociales, sobre todo en Instagram, comparte divertidos momentos de su vida personal, videos de sus viajes y hasta muestras breves de su capacidad para actuar.



Pero también promueve el autocuidado, la salud mental y la importancia de desmentir los modelos de belleza impuestos a mujeres y niñas. En varias publicaciones ha abordado el tema de la exigencia que algunas personas se hacen a sí mismas para verse bien.



Además, hace el esfuerzo de compartir contenido solidario con sus seguidoras, para que tengan presente que una relación sana con sus cuerpos no pasa necesariamente por someterlo a extensas rutinas de ejercicio o a exigentes dietas, sino por reconocerlo y aprender a quererlo tal y como es.



Hace unos meses, Camila mostró el cambio que tuvo en distintos momentos de su vida por medio de dos fotos. Junto a la publicación, relató cómo fue el proceso de tratar con un trastorno alimenticio. "El problema jamás fue el peso, el problema jamás fue verme 'enferma' porque en mi caso no fue así (lamentablemente muchas veces se espera a verse destruido físicamente para pedir ayuda), el problema nunca fue físico", escribió.



Señaló que, pese a lo que dicen algunos, no estaba promoviendo la obesidad, sino que quería combatir la idea de que "delgadez es sinónimo de salud".



Y celebró que desde hace un tiempo comenzó a sentirse mejor y algunos pensamientos acerca de la comida y de su apariencia dejaron de afectarla. "Descanso cuando lo necesito. Tengo energía para salir a bailar todo lo que quiera. Soy consciente de que soy más fuerte que un pensamiento dañino y así me cueste, aprendí a entablar conversación conmigo", escribió en su momento.



