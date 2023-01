El futbolista de la Selección Argentina Rodrigo De Paul y ex pareja Camila Homs han encabezado los titulares de la prensa nacional e internacional, pues en estos días se dieron a conocer escandalosos detalles sobre su intimidad.

En redes sociales se filtraron unos explosivos mensajes que le envió Homs a De Paul en los que intercambiaban palabras poco amables, pues la ex pareja del futbolista estaba molesta por la relevancia que le da a su nueva novia, Tini Stoessel, por encima de sus hijos. Estos chats serían la causa de que De Paul presentará una denuncia por amenazas contra su vida.



En medio de esta polémica, Homs en un evento se refirió a su compleja situación legal. Los periodistas del programa ‘Intrusos’ de ‘América TV’ le preguntaron a la modelo si había recibido alguna notificación de la denuncia.



“No, no recibí ninguna notificación así que no te puedo hablar del tema, porque no recibí nada”, comentó Homs. Asimismo, agregó: “La verdad es que no sé, la verdad que no tengo ganas de hablar de este tema ahora. Lo del 2022 quedará para atrás y nada, adelante con todo el 2023”.



Finalmente, comentó que a pesar de todos los acontecimientos se encuentra feliz. “Sí, (me han golpeado) mucho. Bueno, no sé cómo se me verá, pero me siento bárbara, disfrutando de este momento”, concluyó.

Los explosivos mensajes de Homs

El pasado 29 de diciembre, en redes sociales se filtraron las capturas de pantalla de los mensajes que se envió la ex pareja durante una pelea. Al parecer, la discusión ocurrió cuando estaba finalizando la caravana que recorrió Buenos Aires para celebrar que la Selección quedó como campeona en el mundial.



Se puede leer que a Camila no le gustó la actitud del futbolista pues afirma que primero fue a visitar a Tini que a sus hijos. Uno de los mensajes decía: “Mereces lo peor vos y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo”.



Acá les dejo algunos de los chats y mensajes de Camí homs y de De paul pic.twitter.com/3cMd7A8BW1 — Random girl (@RenataVela7) December 31, 2022

Asimismo, se ve que el futbolista le respondió: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Te juro que no me conoces. Y tampoco conoces a la gente a la que me rodea”.

Este chat pasó a formar parte del expediente de la denuncia que De Paul le impuso a la madre de sus hijos por extorsión y amenazas

