Muchas personas, entre ellas celebridades, se han pronunciado en las últimas horas sobre la decisión histórica de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación.

Una de ellas fue la modelo, actriz y presentadora Taliana Vargas, quien compartió en su Instagram un video de su embarazo, el cual acompañó con un mensaje que reflebaja su posición en contra del aborto.



Dicho mensaje generó polémica en la red social y su publicación ya tiene más de 12 mil comentarios, tanto de personas que la apoyan como de otras que difieren.



(Puede leer: Taliana Vargas causa polémica por sus declaraciones sobre el aborto).



Su mensaje decía: "Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad".



Entre las personas que han comentando la publicación de Taliana resalta otra celebridad colombiana: Camila Esguerra, cantante de la agrupación Ventino, quien le señaló que muchas mujeres en Colombia "no cuentan con los privilegios que tú y yo sí contamos".



"Ojalá todas las maternidades fueran deseadas como la tuya. Lastimosamente ese no es el caso de muchas mujeres en nuestro país que no cuentan con los privilegios que tú y yo sí contamos", le comentó Camila a Taliana.



"Ojalá la empatía nos permita ver más allá de nuestra realidad y reconocer que la libertad de decisión de todas las mujeres colombianas es más importante que nuestra opinión personal al respecto. Podemos apoyar el derecho a decidir y aún así nunca abortar. Que nunca más una mujer muera por un aborto clandestino en un gran logro para todas. Te mando un abrazo", finaliza el mensaje de la cantante.

Comentario de Camila Esguerra en publicación de Taliana Vargas contra el aborto. Foto: Instagram: @talianav

El comentario de Esguerra en la publicación de Taliana ya cuenta con más de 4 mil 'likes'.