La periodista Camila Chaín contó en días pasados cómo fue el proceso para quedar embarazada a sus 43 años. Se trata de una idea que nació desde el proyecto de vida que tiene junto a su esposa Kelly Barrios, según lo contó en el podcast De Madre, con Camila Wills.

En el episodio 20, Chaín habló sobre su relación con Barrios y los diferentes procesos que enfrentó para convertirse en madre. Allí explicó el momento cuando conoció a su esposa y se enamoró de ella. Según ella, al año de estar casadas ya querían formar una familia.

“Yo me quería casar desde que tenía como veinte. Llega Kelly, me dice que está en edad de querer una familia, casarse, tener hijos. Al año de casadas estábamos en Barranquilla y le dije: ‘Por qué no vamos pensando en el bebé’”, detalló en el programa radial.

Luego de su deseo, la pareja tuvo que evaluar todos los factores posibles para llevar a cabo su mayor anhelo: uno de los problemas más complicados fue la edad, pues, la periodista es seis a mayor que su esposa.

¿Cómo fue el proceso para quedar embarazada?



En 2019, la mujer, de 43 años, se sometió a una inseminación de óvulos, a pesar de las advertencias que le había hecho su médico respecto a la edad y lo difícil que sería concebir. Sin embargo, no tuvo éxito.

“Fuimos a la ecografía, el médico lo vio perfecto y le dijo a Kelly que grabara y estábamos listas para escuchar el corazoncito. No sonó nada. Es traumático, yo estaba destrozada”, expresó.

Camila Chaín reveló que las advertencias de los médicos eran ciertas respecto a su edad, pues reconoció que si se hubiera informado mejor antes no habría perdido a su bebé. No obstante, después de la pérdida, sus deseos de ser mamá eran cada vez mayores y no le importaría si los óvulos eran de ella o su esposa.

Tiempo después, la pareja decidió intentarlo nuevamente por medio de un tratamiento llamado ROPA, (Recepción de Ovocitos de la Pareja), un método de fecundación en el que los óvulos de Kelly se podrían gestar en el vientre de Camila y hacer posible la concepción de un hijo biológico de parejas del mismo sexo.

Pese a que los intentos con el método Ropa fallaron, la periodista no quedó embarazada y sus posibilidades cada vez se redujeron más. “No pude con mi óvulo y ahora no pude quedar embarazada, la culpa es mía”, dijo.

Los intentos se agotaban y Chaín se sometió a una terapia neural que podría ayudar a su útero, sin pensarlo intentó por última vez y finalmente dio resultado. Al asistir a la ecografía, la periodista contó que los primeros cuatro meses fueron los más difíciles porque debía recibir progesterona, una hormona importante para el embarazo que no se producía en su cuerpo debido a su edad.

Luego de enfrentar todos los retos, la elección del nombre de su bebe fue el momento más emocionante de su vida: decidió llamar a su hijo Tobías, que significa “el que agradece a Dios”. Este nombre emocionó bastante a su abuela de 91 años.

Además, quisó dejarle un mensaje a su hijo para el futuro: “Vienes a un mundo que te va a presentar un montón de colores diferentes y tú escogerás el que más te guste, y defenderás la verdad que a ti te parezca desde el amor y el respeto a las otras personas y entendiendo que el mundo es diverso”, expresó.

En el podcast, que se encuentra alojado en la plataforma Spotify, Camila Chaín comentó que se demoró en reconocer que era una mujer homosexual. “Me demoré hasta los 19 para hablar del tema, yo sentía que nadie era como yo”.

Cabe recordar que la pareja se conoció en un evento radial en Barranquilla en el que cruzaron palabras. En 2016 la veterinaria Kelly Barrios le escribió por redes sociales a Camila. Luego, en diciembre de 2017, contrajeron matrimonio y por fin, después de seis años, son madres desde el pasado 10 de abril.

