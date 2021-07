'Somos reales': Camila Cabello responde a críticas sobre su cuerpo

La cantante cubana Camila Cabello, exintegrante de la agrupación ‘Fifth Harmony’, ha recibido múltiples comentarios en redes sociales por su apariencia física. Esto ha generado que se desate todo un debate en torno a hasta qué punto el cuerpo de las mujeres está expuesto ante el escrutinio público.



Estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa. FACEBOOK

Todo inició luego de que se conocieran algunas imágenes en las que se ve a la cantante en traje de baño disfrutando de una playa en Miami Beach, Florida, Estados Unidos.



Al parecer, la intérprete de éxitos como ‘Havana’, ‘Señorita’ y ‘Worth it’ estaba compartiendo un fin de semana con su novio, el cantante canadiense Shawn Mendes.



Un paparazzi capturó algunas imágenes de la pareja, las cuales empezaron a circular masivamente en medios de entretenimiento mencionando, y exagerando en algunos casos, el aumento de peso de Camila.



Camila Cabello on a beach in Miami, Flórida recently. pic.twitter.com/NVjml4l7x5 — CCW MIDIAS (@CCWmidias) June 4, 2021

Llevo puesto un top con el que se me ve el ombligo y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal, que no mete barriga todo el rato FACEBOOK

Una vez se hicieron virales las instantáneas, diferentes internautas se expresaron en contra de la apariencia física de la cantante, de 24 años.



Otros, por el contrario, le escribieron que no debe acomplejarse por su estado actual, ya que es completamente natural tener unos kilos de más.



Recordemos que los estilos de vida de miles de personas se han visto afectados debido al aislamiento generado para reducir los contagios del coronavirus. Los más disciplinados han logrado ser constantes con sus rutinas de ejercicio dentro de casa, pero lo cierto es que cada quien lo ha asimilado como ha podido.



Por su parte, días después, Camila se mostró molesta por los comentarios que recibió en redes y se pronunció al respecto en su cuenta oficial de TikTok.



“Estaba corriendo por el parque pensando en mis propias cosas, intentando mantenerme en forma, mantenerme sana. Llevo puesto un top con el que se me ve el ombligo y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal, que no mete barriga todo el rato”, inició diciendo.



“Pensé ‘¡Vaya!, pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda. Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa. Eso es nuestro, chicos”, terminó diciendo en el clip de video.



