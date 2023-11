'No sentí tanto apoyo de los colombianos': Camila Avella se sincera sobre Miss Universo

Camila Avella regresó a Colombia luego de su paso por Miss Universo, certamen de belleza en el que rompió los esquemas por ser una candidata casada, con una hija y mayor de 28 años. La casanareña no se alzó con la corona; quedó en el 'top 5'.

Ahora que está en otra etapa de su vida, Avella confesó para el diario El Heraldo que tuvo un difícil reto al "no tener el apoyo de muchos colombianos".

Camila Avella en Miss Universo 2023 Foto: Efe

Notó la situación, según dijo, cuando piso El Salvador, donde se realizó la última edición de Miss Universo y pudo conocer de primera mano a sus compañeras de concurso.

"En Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, muchas de ellas, sus países se desvivían por apoyarlas y por mi parte no sentí tanto ese apoyo", expresó.

Eso sí, la también modelo y presentadora afirmó que el apoyo se lo fue ganado "poquito a poquito".

Camila Avella fue elegida en septiembre de este 2023, dos meses antes de la competencia internacional, como Miss Universe Colombia al superar a Adriana Numa, Miss Norte de Santander; y Lina María Hurtado, Miss Buenaventura.

Camila Avella cuando fue elegida Miss Universe Colombia. Foto: Ricardo Maldonado Rozo. EFE

Aunque tuvo poco tiempo de preparación para viajar a El Salvador, sorprendió al ingresar al 'top' 5. Al final, Sheynnis Palacios, de Nicaragua, se convirtió en la Miss Universo 2023.

El mensaje de Camila Avella tras Miss Universo

Antes de su confesión sobre el apoyo de los colombianos, la casanareña reiteró que fue un "honor" representar a todo el país "y dejar un legado de amor a todas esas madres que se levantan cada día con la ilusión de trabajar por sus metas".

"Muchas gracias desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que me han apoyado, que me han enviado mensajes cargados de buena energía, este camino no hubiera sido igual sin todos ustedes", añadió en redes sociales.

Miss Universo 2024 se hará en México. Colombia aún no ha anunciado cuándo elegirá a su candidata para la siguiente edición del certamen.

