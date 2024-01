Camila Avella, Miss Universe Colombia, fue operada de emergencia y perdió un ovario

Camila Avella es una modelo y presentadora conocida por ganar el concurso Miss Universe Colombia, en 2023, lo cual logró que participara en el certamen con el mismo nombre que se llevó a cabo en El Salvador. Ella marcó historia con su participación: fue la primera mujer concursante en ser madre y esposa, al igual quedó en el evento internacional en el 'top' 5.

¿Por qué Camila Avella fue operada de urgencia?

En una entrevista concedida al programa de entretenimiento 'La Red', confesó los quebrantos de salud que vivió. Esto provocó que perdiera un ovario por causa de un tumor.



"Yo venía con un dolor en el ovario, ya desde hace mucho tiempo, un dolor persistente y yo dije: 'yo soy una mujer que nunca se queja, yo he sido muy fuerte'. Pero ahí, sí peco, porque deje pasar mucho tiempo ese dolor", confesó Avella.

La nacida en Casanare nunca le prestó atención a los síntomas. Sin embargo, cuando decidió acudir al médico, era muy tarde: "Tenía un tumor, ya era muy grande, más o menos de 16 centímetros".

Ante esto, los especialistas descartaron que fuera maligno; no obstante, el tamaño de este comprometió el sistema reproductor: "Lo importante era enfocarnos en la salud, ya después ver la posibilidad de ser madre o no, porque al principio no me decían nada, (...). Solamente quede con el ovario izquierdo".

Luego de la operación empezó el proceso para ser madre

La mujer confesó que días después de la operación habló con la ginecóloga y les dice que, ya como se acaban de casar, lo recomendable era empezar con tiempo el proceso para tener un bebé, porque las posibilidades eran reducidas.

"Yo me acuerdo, eso fue en plena pandemia, nosotros vivamos acá en Bogotá. Los voy a llevar a ese momento, acabamos de almorzar y él se queda en el baño, esperando el resultado de la prueba y yo sí cogí el celular y decía: 'no estoy embarazada', cuando él empieza a llorar y todos felices".

La mujer reflexionó sobre la importancia de prestar atención a cualquier síntoma e ir al médico para revisarse y no dejar pasar el tiempo.

Disminución en la cifra de embarazos no deseados en Colombia

