El ‘pasado oscuro’ de Cameron Díaz en una película erótica

El nombre de Cameron Díaz se inscribió hace mucho en la memoria de Hollywood. La actriz, de 48 años, supo ganarse un lugar en los sets más prestigiosos.

Para los seguidores más fieles del trabajo de Díaz, su caminó de fama empezó a erigirse gracias a su participación en ‘La Máscara’ (1994), película que protagonizó junto con Jim Carrey.

(Lea también: ¿Tiene gafas? Hollywood no es su lugar en el mundo).

De ahí en adelante solo vinieron éxitos. Por nombrar algunos: ‘Loco por Mary’ (1998), ‘Los Ángeles de Charlie’ (2000), ‘Vanilla Sky’ (2001) y ‘Locura de amor en Las Vegas’ (2008).



Sin embargo, antes de ‘La Máscara’ se dio un episodio sórdido que Díaz hizo lo posible por borrar de la historia de su filmografía.



Y, si bien lo logró, su caso hace parte de las ‘historias ocultas’ de la escena Hollywoodense: ella protagonizó una película pornográfica.

Facebook Twitter Linkedin

Cameron Díaz tuvo su primer papel protagónico en 'La máscara'. Foto: New Line Cinema

Cameron Díaz y el rastro de su primer papel

En 1992, Cameron Díaz tuvo un papel en una producción erótica llamada ‘She’s No Angel’, la cual fue escrita, dirigida y producida por John Rutter.



Según cuentan los cronistas del mundo ‘subterráneo’ del entretenimiento, Rutter era un fotógrafo que tuvo la idea de producir una película de porno suave o ‘softcore’. Este concepto implica que no se muestran escenas sexuales explícitas, pues está mucho más ligado al erotismo.



Pese a participar en esta película, la carrera de Díaz en Hollywood se disparó, por lo tanto, se alejó del todo del ámbito del cine para adultos.

(Le puede interesar: Cameron Diaz revela por qué se retiró del cine).

Entonces su pasado parecía llenarse de telarañas. Quedar rezagado. Sepultado. Perderse entre el brillo de sus propias actuaciones en grandes cintas comerciales.



Sin embargo, Díaz no quiso dejar ningún ‘cabo suelto’. En 2003 demandó a Rutter y a la productora con el fin de evitar la distribución de cualquier copia de la película.



El ‘pasado oscuro’ de Díaz se destapó cuando en 2004 se empezó a difundir ‘She’s No Angel’ en diversas páginas para adultos. Y aunque la película logró ser recuperada y eliminada, uno que otro fragmento pasó de página en página, haciendo que el escándalo alcanzara magnitudes casi mundiales.



Ella quiso borrar su pasado y terminó sacándolo a flote.



Con el paso del tiempo, y Cameron siendo la flamante ganadora del juicio, el eco de la controversia cedió hasta convertirse nada más en una particular historia que se une al listado de otros famosos que dieron ‘sus primeros pasos’ frente a cámaras de cine para adultos.

¿Dónde está Cameron Díaz?

Facebook Twitter Linkedin

Cameron Díaz se despidió de la actuación en 2014. Foto:

En 2014, Cameron Díaz apareció por última vez frente a las cámaras al encarnar a la despiadada señora Hannigan en el remake de ‘Annie’.



Después de eso fue poco o nada lo que se supo de la actriz. Abandonó los sets de un momento a otro y se alejó del ojo público.



Eso sí: no dejó de brindar actualizaciones en torno a su vida personal por medio de redes sociales. De este modo, sus seguidores le ‘siguieron la pista’ para saber cuáles eran sus nuevos proyectos.



Vale decir que Díaz no se ha retirado de Hollywood de forma oficial –aunque su ‘tregua filmográfica’ completa más de siete años–, pues está al frente de otro tipo de negocios que, según dijo en diversas entrevistas tras ‘volver a la luz’, ocupan todo su tiempo.

“Simplemente decidí que quería cosas diferentes de mi vida. Me había esforzado tanto durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas y es una rutina. Realmente no hice ningún espacio para mi vida personal (…) Decidí que quería un trabajo que pudiera hacer desde casa”, indicó en entrevista con ‘Gwyneth Paltrow’ y ‘Goop’.



Ella contó que está a cargo de ‘Avaline’, un emprendimiento de vinos veganos y orgánicos. Duró un largo tiempo planeándolo y, en 2020, en plena pandemia, lo sacó a flote. La empresa lleva poco más de un año distribuyendo sus productos en todo el mundo.

Una botella convencional del vino de Cameron Díaz cuesta alrededor de 95 mil pesos colombianos.

Más noticias

Actores de Hollywood que comenzaron sus carreras en el cine porno

Las divas de Hollywood que se cansaron de actuar

Habla Rodrigo García Barcha, el hijo de Gabo

Tendencias EL TIEMPO