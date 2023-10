Así se ve Camelot, el famoso parque de diversiones de Bogotá que hoy está abandonado

Era denominado como el parque de diversiones de la gente rica, el Parque Camelot, se ubicaba en el Centro Comercial Outlet Bima, en la autopista norte con carrera 235. En los años 90, este era la insignia del norte de la ciudad, además, era tan popular que fue el set de grabación para las producciones de 'Padres e hijos' y 'Pedro, el escamoso'.

El antiguo parque Camelot, en el multicentro Bima...Bogotá año 2000. pic.twitter.com/KprB0CXv6Z — Historia Fotográfica de Bogotá y Colombia (@HistoriaFotBog) November 30, 2020

Camelot fue inaugurado en noviembre de 1998 y estaba rodeado de montañas rusas, carros chocones, una rueda de la fortuna, plazoletas de comidas y otras atracciones que hacían que este lugar fuera ideal para pasar un buen día en familia.



Sin embargo, a los pocos meses el parque de diversiones encabezó las portadas de todos los medios nacionales, lastimosamente no por una buena razón. Lo que sucedió fue que en enero de 1999, un hombre llamado Jorge Moyano se cayó desde la montaña rusa del parque, y murió al instante.



Contra todo pronóstico, el parque trató de mantenerse abierto por un buen tiempo y llegó a tener más de 650.000 visitantes anualmente. Pero el accidente de Moyano nunca se olvidó y la montaña rusa cerró.

Parque Camelot, 1 de abril de 2001. pic.twitter.com/WvEKM7ej6T — Historia Bogotana (@historia_bogota) September 17, 2020

Con el paso de los años, las atracciones dejaron de funcionar y los visitantes disminuyeron, por lo que mantenerlo abierto se volvió una tarea difícil. Actualmente, este lugar se encuentra abandonado.



Recientemente, el influencer Kevin Bolaños mostró en sus redes sociales como se ve este sitio actualmente. Una de las principales cosas que llamó la atención es que su infraestructura todavía se conserva, pues los castillos y algunas edificaciones aún están de pie, aunque bastante deterioradas y llenas de grafitis.



Asimismo, mostró donde quedaban las atracciones, las cuales hoy en día ya no funcionan y no se ven igual que antes. Además, algunas edificaciones que tenían dos pisos se encuentran llenas de cosas para que las personas no puedan subir y se lastimen.

El creador de contenido, dio un recorrido detallado de todo el lugar, la base de la montaña rusa, la zona de comidas, los baños, el muro de escalar, la zona principal en la que se había varias atracciones, entre otras.



Este video se ha vuelto popular en las redes sociales y algunos internautas han comentado los recuerdos que tienen de este parque.



"Apenas lo abrieron fui y la verdad era muy inseguro montarse en las atracciones como la montaña rusa, quizás por eso no duró mucho"; "Mi único recuerdo fue que en mi escuela organizaron un viaje para conocerlo (era una gran ilusión para un niño rural) esa noche la profe llamó a casa para cancelar el viaje que era a la mañana siguiente, pues cerrarían el parque por algunos días por una calamidad", se lee en los comentarios.

