Los increíbles cambios físicos de 9 celebridades mundiales

Kylie Jenner es uno de los iconos más importantes de la farándula mundial. Viniendo de la familia Jenner-Kardashian, desde los 10 años protagoniza el programa 'Keeping up with the Kardashians', un show en el que documentan la vida de la familia.



Jenner ha crecido para convertirse en una exitosa empresaria que acumula más de mil millones de dólares en su patrimonio. Las transformaciones físicas tampoco se han quedado atrás. Es una celebridad en redes sociales y antes de ser superada por 'el huevo de Instagram', Jenner tenía la publicación con más 'me gusta' cuando presentó a su hija 'Stormie' en el mundo digital.